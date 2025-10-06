Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio FOTO: @OficialCAP

Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa AUF Uruguay 2025, luego de que los violetas superaran por 2-0 a Central Español el pasado jueves en el último partido de cuartos de final y volvieran a clasificar a una ronda de estas características. Pese a que en principio se había manejado la chance de jugar el encuentro único en el Campus de Maldonado, finalmente se disputará en el Parque Viera.

Como informó Referí, las semifinales de este certamen se juegan a partido único, en cancha neutral y con penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

El cambio de cancha En primera instancia se manejó el pasado viernes, tras la clasificación de Defensor Sporting, que el partido se podría disputar en el Campus de Maldonado.

Sin embargo, los violetas pretendían que no se jugara allí, debido a que no quieren salir de Montevideo, y manejaban la opción de que se jugara en el Parque Viera, la cancha de Wanderers en el Prado.

Finalmente, la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay fijó el Viera para este partido que se disputará el miércoles 15 de octubre a la hora 20.30. Cabe recordar que, en caso de empate en los 90 minutos, se irá directo a definición por remates desde el punto penal.