Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa AUF Uruguay 2025, luego de que los violetas superaran por 2-0 a Central Español el pasado jueves en el último partido de cuartos de final y volvieran a clasificar a una ronda de estas características. Pese a que en principio se había manejado la chance de jugar el encuentro único en el Campus de Maldonado, finalmente se disputará en el Parque Viera.
Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol
El encuentro decisivo entre Defensor Sporting vs Peñarol por la semifinal de la Copa AUF Uruguay se disputará en otro escenario y a partido único