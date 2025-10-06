Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

El encuentro decisivo entre Defensor Sporting vs Peñarol por la semifinal de la Copa AUF Uruguay se disputará en otro escenario y a partido único

6 de octubre 2025 - 12:14hs
Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio

FOTO: @OficialCAP

Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa AUF Uruguay 2025, luego de que los violetas superaran por 2-0 a Central Español el pasado jueves en el último partido de cuartos de final y volvieran a clasificar a una ronda de estas características. Pese a que en principio se había manejado la chance de jugar el encuentro único en el Campus de Maldonado, finalmente se disputará en el Parque Viera.

Como informó Referí, las semifinales de este certamen se juegan a partido único, en cancha neutral y con penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

El cambio de cancha

En primera instancia se manejó el pasado viernes, tras la clasificación de Defensor Sporting, que el partido se podría disputar en el Campus de Maldonado.

Sin embargo, los violetas pretendían que no se jugara allí, debido a que no quieren salir de Montevideo, y manejaban la opción de que se jugara en el Parque Viera, la cancha de Wanderers en el Prado.

Yusuf Dikec reapareció y volvió a ser viral
TIRO

El tirador que se hizo viral en los Juegos Olímpicos reapareció al ganar la Liga de Campeones Europea; mirá el video

Cristian Olivera y Marcelo Bielsa
SELECCIÓN URUGUAYA

"La gente habla para criticar al jugador": Kike Olivera explicó por qué no viajó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a Malasia

Finalmente, la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay fijó el Viera para este partido que se disputará el miércoles 15 de octubre a la hora 20.30.

Cabe recordar que, en caso de empate en los 90 minutos, se irá directo a definición por remates desde el punto penal.

Temas:

Copa AUF Uruguay Peñarol Defensor Sporting

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos