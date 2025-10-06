El tirador que se hizo viral en los Juegos Olímpicos reapareció al ganar la Liga de Campeones Europea; mirá el video

Yusuf Dikec , el tirador turco que fue una de las figuras de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 , reapareció este fin de semana y volvió a ser viral al ganar la cita de la Liga de Campeones Europea de tiro que se celebró en Estambul.

“Oro ganado al final de una desafiante competición de tres días”, destacó en sus redes sociales tras su nueva conquista.

Dikec se hizo viral en París 2024 por su estilo y simpleza al tirar, y al ganar la medalla de plata en su categoría de pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos mixtos.

El turco se destacó por llevar lentes normales y no los artilugios tecnológicos de sus rivales.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgl7xl2p1y8o En un acto inusual, el tirador turco Yusuf Dikec logró la medalla de plata en pistola de aire sin utilizar ninguna ayuda especializada, como lo hacen los otros tiradores. "Soy un tirador nato", dijo. Getty Images

"Mi pose de tiro representaba muy bien el espíritu olímpico: el juego limpio, la sencillez, la claridad y la naturalidad. Por eso llamó tanto la atención. Nunca necesité ese equipo. Soy natural. Un tirador natural", dijo en aquel momento.

Sobre su técnica, dijo que es “una de las más raras del mundo”. “Disparo con los dos ojos abiertos. Esto sorprende incluso a los árbitros", comentó Dikec en París.

Este fin de semana, Dikec ganó de local junto a su compatriota Mustafa Inan, en pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos, superando en la final a los alemanes Christian Reitz y Paul Froehlich.