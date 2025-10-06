Meteorólogos confirman días calurosos en Uruguay y un nuevo episodio de "lluvias y tormentas fuertes" hacia el fin de semana

Luego del temporal registrado en los últimos días, meteorólogos anunciaron que durante este fin de semana se registrarán nuevos episodios de lluvia en Uruguay.

Este domingo hubo varias precipitaciones en distintos puntos del país, lo que provocará un inicio de semana frío .

Sin embargo, esta situación cambiará con el correr de los días ya que se espera un "acceso de temperaturas" hasta el viernes 10, aseguró a El Observador el meteorólogo Mario Bidegain.

Las máximas aumentarán de los 14 °C de este lunes hasta los 27 °C que se prevén para el viernes .

El fin de semana la situación cambiará, el sábado habrá un aumento de la nubosidad y el domingo desmejorará con "lluvias y tormentas".

Bajo parámetros similares, el meteorólogo Nubel Cisneros explicó a El Observador que el lunes el tiempo seguirá fresco y desde el martes las temperaturas ascenderán. "Vuelve el calor a todo el territorio", afirmó.

Este estado del clima se mantendrá hasta el viernes inclusive, según sus proyecciones. El fin de semana la situación climática empezaría a empeorar, con episodios de lluvias el domingo.

De acuerdo con el meteorólogo Guillermo Ramis, el sábado se registrarán nuevas lluvias durante la tarde y noche en Montevideo.

El domingo se formará una "depresión frontal" con una "rama fría" que generará lluvias sobre gran parte del territorio.

Este fenómeno provocará una "muy buena lluvia" sobre el sur del Río Negro, con "tormentas fuertes y lluvias intensas", aseveró en diálogo con Informativo Sarandí.