Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  10°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogos confirman días calurosos en Uruguay y un nuevo episodio de "lluvias y tormentas fuertes" hacia el fin de semana

Este domingo hubo varias precipitaciones en distintos puntos del país, lo que provocará un inicio de semana frío

6 de octubre 2025 - 9:59hs
Meteorólogos prevén lluvias

Meteorólogos prevén lluvias

Foto: Inés Guimaraens

Luego del temporal registrado en los últimos días, meteorólogos anunciaron que durante este fin de semana se registrarán nuevos episodios de lluvia en Uruguay.

Este domingo hubo varias precipitaciones en distintos puntos del país, lo que provocará un inicio de semana frío.

Sin embargo, esta situación cambiará con el correr de los días ya que se espera un "acceso de temperaturas" hasta el viernes 10, aseguró a El Observador el meteorólogo Mario Bidegain.

Más noticias
Recomendaciones del Sinae ante tormentas
RECOMENDACIONES

Sinae difundió una serie de recomendaciones por la advertencia meteorológica de Inumet

clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este lunes 6 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de octubre

Las máximas aumentarán de los 14 °C de este lunes hasta los 27 °C que se prevén para el viernes.

El fin de semana la situación cambiará, el sábado habrá un aumento de la nubosidad y el domingo desmejorará con "lluvias y tormentas".

Bajo parámetros similares, el meteorólogo Nubel Cisneros explicó a El Observador que el lunes el tiempo seguirá fresco y desde el martes las temperaturas ascenderán. "Vuelve el calor a todo el territorio", afirmó.

Este estado del clima se mantendrá hasta el viernes inclusive, según sus proyecciones. El fin de semana la situación climática empezaría a empeorar, con episodios de lluvias el domingo.

De acuerdo con el meteorólogo Guillermo Ramis, el sábado se registrarán nuevas lluvias durante la tarde y noche en Montevideo.

El domingo se formará una "depresión frontal" con una "rama fría" que generará lluvias sobre gran parte del territorio.

Este fenómeno provocará una "muy buena lluvia" sobre el sur del Río Negro, con "tormentas fuertes y lluvias intensas", aseveró en diálogo con Informativo Sarandí.

Temas:

fin de semana calor lluvias Meteorólogos

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Crece conflictividad laboral en educación en medio de debate presupuestal
Conflictividad

Este martes ocuparán liceo de Montevideo, una decena de centros de la zona parará todo el día y en el resto del departamento habrá paro solo el turno matutino

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 5 de octubre en vivo

Inumet emitió una altera amarilla
ADVERTENCIA

Inumet volvió a actualizar la altera amarilla por tormentas fuertes y "puntualmente severas": las zonas afectadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos