Meteorólogo advierte que este fin de semana "cambia la masa de aire" y confirmó cuándo "explotan" las lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que este fin de semana en el que se celebra el Día del Patrimonio " cambia la masa de aire " y Uruguay pasará de un "día de verano" a tormentas fuertes acompañadas de un sensible descenso térmico .

Según dijo el especialista a Subrayado (Canal 10), el sábado será un día "de verano" en todo el país , pero el domingo "va a explotar" ya que "puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes , fundamentalmente en la zona oeste y litoral, pero todo el país va a estar bajo las mismas circunstancias".

Sin embargo, aclaró que es de rápido pasaje y se prevé que mejore hacia la noche de la misma jornada dominical. " Cambia la masa de aire, refresca. Las temperaturas frescas a templadas se mantienen el lunes y el martes nuevamente suben ", explicó.

CLIMA Meteorólogo anuncia semana con calor y prevé hasta 8°C por encima de lo normal

PRONÓSTICO Con temperaturas "muy por fuera de lo normal", meteorólogo anuncia días "de playa" en Uruguay: cuándo llueve

Viernes con chaparrones aislados en el centro y norte del país. Sábado "día de verano". Domingo comienza con lluvias y descenso de temperatura. pic.twitter.com/s3jtw8hS0b

Qué pronostica Inumet para este fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre, en el que se celebrará la 31° edición del Día del Patrimonio en Uruguay y anunció "algunas lluvias y tormentas" en distintas partes del Uruguay.

La 31° edición de la celebración centrará la conmemoración de los 200 años del inicio del proceso de emancipación nacional de la Provincia Oriental.

El organismo entiende el viernes por la mañana será "una jornada cálida, húmeda e inestable". Además estará "mayormente nublado con precipitaciones aisladas y probables tormentas, especialmente en frontera norte y este del país".

"Se espera neblinas y bancos de niebla sobre la mañana", agregaron. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 12 °C a los 24 °C.

Para este sábado, primera jornada en que transcurrirá el Día del Patrimonio en todo el país, se espera que continúen "las temperaturas cálidas con abundantes nubosidad". También "hay probabilidad de lluvias aisladas sobre todo en noreste del país", afirma el pronóstico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1973841265143001163&partner=&hide_thread=false Pronóstico para el fin de semana del patrimonio

Les esperamos el sábado en las estaciones de Prado, Punta del Este, Artigas, Florida, Melo y Mercedes. pic.twitter.com/V9dzKwWFvq — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 2, 2025

"Hacia la noche empieza a desmejorar por el litoral oeste con tormentas puntualmente fuertes", agregan. En la capital y alrededores, las temperaturas irán desde los 15 °C a los 26 °C.

A su vez, durante este sábado es que algunas de las estaciones del Inumet permanecerán abiertas para visitas en el marco del Día del Patrimonio. Las sedes del organismo que participan de la celebración son las del Prado, Punta del Este, Artigas, Florida, Melo y Mercedes.

"El domingo inicia con lluvias y tormentas en el litoral oeste, algunas podrían ser fuertes y se irán desplazando hacia el noreste afectando gradualmente a todo el país", según el organismo.

Para esa jornada en Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 12 °C a los 22 °C.