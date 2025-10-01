Dólar
Con temperaturas "muy por fuera de lo normal", meteorólogo anuncia días "de playa" en Uruguay: cuándo llueve

"Habrá tormentas puntualmente fuertes en la madrugada del domingo, pero son de muy rápido pasaje", explicó el meteorólogo

1 de octubre 2025 - 8:31hs
Meteorólogo anuncia un sábado de playa en la capital del país

D. Battiste

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una semana de tiempo estable y altas temperaturas para todo el país. Según dijo el experto en su espacio con Subrayado, habrá "un sábado de playa con 28° en la capital del país", aunque advirtió que el domingo llegarán tormentas "puntualmente fuertes" pero de "muy rápido pasaje".

Durante los próximos días, las temperaturas estarán "muy por fuera de lo normal", con valores que oscilan entre los 24° y 26° sobre la zona costera, mientras que en las zonas centro y norte del país se alcanzarán los 28°, detalló el especialista.

Estas condiciones cálidas dominarán todo el territorio, con un clima soleado y sin lluvias a lo largo de la semana.

Sin embargo, Cisneros advirtió que el clima cambiará el domingo en horas de la madrugada, cuando se espera que las condiciones se descompongan. "Habrá tormentas puntualmente fuertes en la madrugada del domingo, pero son de muy rápido pasaje", explicó.

En cuanto al resto de la semana, el jueves continuará el tiempo estable con altas temperaturas y presencia de sol en todo el país, pero hacia la noche, se espera que se inestabilice en el norte, con la posibilidad de chaparrones. El viernes, la inestabilidad continuará afectando al norte, mientras que el resto del país mantendrá las altas temperaturas y cielos despejados.

