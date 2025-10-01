Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Federico Valverde, "triste" por artículos que "dañan su persona", se descargó: "De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"; mirá su mensaje

"He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", señaló el volante

1 de octubre 2025 - 10:48hs
Federico Valverde

Federico Valverde

Foto: Real Madrid

“He leído varios artículos dañando mi persona”, señaló en un mensaje en las redes sociales ante los cuestionamientos.

Federico Valverde
Federico Valverde

Federico Valverde

“Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, agregó el uruguayo.

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes
CHAMPIONS LEAGUE

Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y tras sus declaraciones de no querer jugar como lateral derecho, pese a viajar 14.000 km, lo dejó en el banco y no jugó en la goleada 5-0 ante Kairat por Champions League

Federico Valverde
URUGUAYOS

¿Pasaron "cosas raras" con Federico Valverde? Mirá lo que dijo Xabi Alonso, DT de Real Madrid, sobre la suplencia del uruguayo en Liga de Campeones

Además, negó que tenga un conflicto con el entrenador del equipo, Xabi Alonso.

“Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos”.

“Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”, señaló Valverde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeevalverde/status/1973374318634533271&partner=&hide_thread=false

Como informó Referí, el volante fue suplente en el partido jugado en un viaje de 14.000 kilómetros, de ida y vuelta, y no ingresó en el partido.

Lo que dijo Xabi Alonso sobre la suplencia de Fede Valverde

Al respecto, Xabi Alonso fue consultado en conferencia de prensa por la situación de Valverde.

“Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto, donde se lo necesite, es un jugador muy generoso. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera necesitado, hubiera jugado. Como Álvaro Carreras. Hay que dosificar los minutos, los dos venían de una secuencia larga habiendo jugado prácticamente todo. Hay que saber manejar, es una decisión de ese tipo”, explicó.

Embed - XABI ALONSO, rueda de prensa completa HOY, KAIRAT ALMATY 0 - REAL MADRID 5 | CHAMPIONS LEAGUE

Luego, ante la mención de que habían ocurrido "cosas raras" con Valverde, porque cuando todos salieron a calentar él se quedó sentado en el banco de suplentes, el entrenador de Real Madrid dijo: “No tengo ni idea, yo estaba viendo el partido y no me he quedado con nada de lo que me dices”.

Xabi Alonso lo dejó en el banco

Real Madrid hizo el viaje más largo de su historia para jugar un partido, con 7 mil kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para enfrentar a Kairat.

Según expresan algunos medios españoles, el técnico Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y por eso lo dejó en el banco.

Por reglamento de la Champions League, los titulares y los suplentes deben salir a calentar, pero pese a que el uruguayo estaba como jugador sustituto en la lista oficial, fue el único que ni siquiera salió a hacerlo y se quedó sentado en el banco.

Federico Valverde en el Estadio Almaty Ortalyk de Kazajistán
Federico Valverde en el Estadio Almaty Ortalyk de Kazajistán

Federico Valverde en el Estadio Almaty Ortalyk de Kazajistán

Con Carvajal y Trent Alexander-Arnold lesionados, Valverde, en dos declaraciones públicas, dijo que él no quería jugar de lateral derecho, que él no es lateral y no nació para jugar ahí.

En una situación de emergencia y sabiendo lo bien que se desempeña en donde lo pongan, el uruguayo, capitán hasta ahora, se animó a enviar ese mensaje a su nuevo entrenador.

Y posteriormente, Xabi Alonso parece que le envió otro no dándole ni un minuto contra Kairat en el 5-0 de visitantes por la Champions League y tras un viaje agotador.

