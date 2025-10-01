Federico Valverde, "triste" por artículos que "dañan su persona", se descargó: "De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"; mirá su mensaje

El volante uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde , se expresó este miércoles luego de la polémica que se generó al haber sido suplente en el partido de este martes por Liga de Campeones ante Kairat en Kazajistán.

“He leído varios artículos dañando mi persona”, señaló en un mensaje en las redes sociales ante los cuestionamientos.

“Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar . He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, agregó el uruguayo.

Además, negó que tenga un conflicto con el entrenador del equipo, Xabi Alonso.

“Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos”.

“Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”, señaló Valverde.

Como informó Referí, el volante fue suplente en el partido jugado en un viaje de 14.000 kilómetros, de ida y vuelta, y no ingresó en el partido.

Lo que dijo Xabi Alonso sobre la suplencia de Fede Valverde

Al respecto, Xabi Alonso fue consultado en conferencia de prensa por la situación de Valverde.

“Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto, donde se lo necesite, es un jugador muy generoso. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera necesitado, hubiera jugado. Como Álvaro Carreras. Hay que dosificar los minutos, los dos venían de una secuencia larga habiendo jugado prácticamente todo. Hay que saber manejar, es una decisión de ese tipo”, explicó.

Luego, ante la mención de que habían ocurrido "cosas raras" con Valverde, porque cuando todos salieron a calentar él se quedó sentado en el banco de suplentes, el entrenador de Real Madrid dijo: “No tengo ni idea, yo estaba viendo el partido y no me he quedado con nada de lo que me dices”.

Xabi Alonso lo dejó en el banco

Real Madrid hizo el viaje más largo de su historia para jugar un partido, con 7 mil kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para enfrentar a Kairat.

Según expresan algunos medios españoles, el técnico Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y por eso lo dejó en el banco.

Por reglamento de la Champions League, los titulares y los suplentes deben salir a calentar, pero pese a que el uruguayo estaba como jugador sustituto en la lista oficial, fue el único que ni siquiera salió a hacerlo y se quedó sentado en el banco.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (C) and teammates take part in a training session on the eve of the team's UEFA Champions League first round day 2 football match between Real Madrid (ESP) and Kairat Almaty (KAZ), at Almaty Ortalyk stadion i Federico Valverde en el Estadio Almaty Ortalyk de Kazajistán Foto: AFP

Con Carvajal y Trent Alexander-Arnold lesionados, Valverde, en dos declaraciones públicas, dijo que él no quería jugar de lateral derecho, que él no es lateral y no nació para jugar ahí.

En una situación de emergencia y sabiendo lo bien que se desempeña en donde lo pongan, el uruguayo, capitán hasta ahora, se animó a enviar ese mensaje a su nuevo entrenador.

Y posteriormente, Xabi Alonso parece que le envió otro no dándole ni un minuto contra Kairat en el 5-0 de visitantes por la Champions League y tras un viaje agotador.