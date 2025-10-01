Lo que dijo sobre la suplencia de Federico Valverde el DT de Real Madrid y si ocurrieron "cosas extrañas" con el futbolista

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso , negó que fuera una sorpresa la suplencia del uruguayo Federico Valverde , cuando se esperaba que jugara de lateral derecho en el partido que los merengues le ganaron por 5-0 de visitante al Kairat kazajo en Liga de Campeones.

Como informó Referí, el volante fue suplente en el partido jugado en un viaje de 14.000 kilómetros, de ida y vuelta, y no ingresó en el partido.

Al respecto, Xabi Alonso fue consultado en conferencia de prensa por la situación de Valverde.

“Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera requerido, hubiera jugado. Como Carreras. Pero hay que dosificar. Hay que saber maneja”, explicó.

Luego, ante la pregunta de si habían ocurrido cosas extrañas con Valverde, el entrenador de Real Madrid fijo: “No tengo ni idea”.

El uruguayo venía siendo no solo titular en todos los encuentros, sino además, quien llevaba el brazalete.

Xabi Alonso lo dejó en el banco

Real Madrid hizo el viaje más largo de su historia para jugar un partido, con 7 mil kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para enfrentar a Kairat.

Según expresan algunos medios españoles, el técnico Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y por eso lo dejó en el banco.

Por reglamento de la Champions League, los titulares y los suplentes deben salir a calentar, pero pese a que el uruguayo estaba como jugador sustituto en la lista oficial, fue el único que ni siquiera salió a hacerlo y se quedó sentado en el banco.

Con Carvajal y Trent Alexander-Arnold lesionados, Valverde, en dos declaraciones públicas, dijo que él no quería jugar de lateral derecho, que él no es lateral y no nació para jugar ahí.

En una situación de emergencia y sabiendo lo bien que se desempeña en donde lo pongan, el uruguayo, capitán hasta ahora, se animó a enviar ese mensaje a su nuevo entrenador.

Y posteriormente, Xabi Alonso parece que le envió otro no dándole ni un minuto contra Kairat en el 5-0 de visitantes por la Champions League y tras un viaje agotador.

Elogios a Mbappé

Xabi Alonso, aseguró este martes que el francés Kylian Mbappé, autor de un triplete ante el Kairat kazajo en Liga de Campeones, puede tener "una temporada espectacular".

"Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él (...). Puede hacer una temporada espectacular", dijo en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty tras el 0-5 infligido al equipo local.

En alusión a su rendimiento y lo que llamó "influencia positiva" en sus compañeros, añadió: "Estoy muy contento con Kylian".

"Objetivo cumplido. Buen partido (...) Seis de seis", señaló en alusión a los puntos logrados en los dos encuentros disputados en la presente temporada en la máxima competición continental.

Alonso subrayó que ahora "hay que pensar en el Villarreal" y más tarde en el Juventus, al que el Madrid recibirá en la próxima jornada de la competición europea en el Santiago Bernabéu.

Admitió que el equipo no estuvo cómodo en los primeros minutos, debido a la presión en toda la cancha de los jugadores kazajos, pero que dichos problemas se solventaron cuando Arda Güler empezó a recibir y girarse en el centro.

"Nos han sorprendido un poco al principio (...) El Kairat está merecidamente en la 'Champions'", dijo sobre su rival.

Y destacó que la conexión entre el turco y el francés "es algo pensado para explotar sus cualidades", después de una nueva asistencia de Güler a Mbappé.

A su vez, negó que el brasileño Vinícius se hubiera "picado" con el cambio.