Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y tras sus declaraciones de no querer jugar como lateral derecho, pese a viajar 14.000 km, lo dejó en el banco y no jugó en la goleada 5-0 ante Kairat por Champions League

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes

Federico Valverde pasó de ser el capitán de Real Madrid a no ver siquiera 1 minuto este martes cuando su equipo goleó 5-0 a Kairat de Kazajistán por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, con un gran hat trick de Kylian Mbappé.

El uruguayo venía siendo no solo titular en todos los encuentros, sino además, quien llevaba el brazalete.

Real Madrid hizo el viaje más largo de su historia para jugar un partido, con 7 mil kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para enfrentar a Kairat.

Según expresan algunos medios españoles, el técnico Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y por eso lo dejó en el banco.

Por reglamento de la Champions League, los titulares y los suplentes deben salir a calentar, pero pese a que el uruguayo estaba como jugador sustituto en la lista oficial, fue el único que ni siquiera salió a hacerlo y se quedó sentado en el banco.

Con Carvajal y Trent Alexander-Arnold lesionados, Valverde, en dos declaraciones públicas, dijo que él no quería jugar de lateral derecho, que él no es lateral y no nació para jugar ahí.

En una situación de emergencia y sabiendo lo bien que se desempeña en donde lo pongan, el uruguayo, capitán hasta ahora, se animó a enviar ese mensaje a su nuevo entrenador.

Y posteriormente, Xabi Alonso parece que le envió otro no dándole ni un minuto contra Kairat en el 5-0 de visitantes por la Champions League y tras un viaje agotador.