El golazo de Julián Álvarez de tiro libre para Atlético de Madrid ante Real Madrid; mirá el video

El Atlético de Madrid goleó este sábado por 5-2 al Real Madrid en el derbi de la ciudad, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga española, con Federico Valverde de titular en el equipo merengue y que contó con una gran actuación del argentino Julián Álvarez, autor de dos goles.

Julián fue el autor de un doblete en el partido ante el Real Madrid, siendo uno de penal en los primeros minutos del segundo tiempo y otro golazo de tiro libre cerca de la hora de juego.

Doblete de Julián Álvarez El primer tanto se produjo desde el punto del penal, luego de que Arda Guler impacte en la cara del argentino Nicolás González dentro del área y el árbitro sancione la pena máxima. Julián abrió su pie derecho y con un disparo fuerte no le dio tiempo a Courtois de llegar, quién lo espero hasta el último momento.

Julián Álvarez Julián Álvarez festejando un gol del Atlético de Madrid EFE

Posteriormente, luego de una falta que él mismo provocó en la puerta de área más sobre el costado izquierdo, Álvarez se hizo cargo del tiro libre y convirtió el 4-2 parcial. Julián ejecutó por encima de la barrera y con un gran efecto la pelota se fue alejando de Courtois e ingresó pegado al poste derecho del arquero. La tabla de posiciones de LaLiga española Embed