¿Juega Edinson Cavani? La posible formación de Boca Juniors para visitar a Defensa y Justicia

Boca Juniors visita a Defensa y Justicia en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura y Miguel Ángel Russo , quién ya recibió el alta médica tras permanecer internado por tercera vez en un mes, piensa en el once titular con la incógnita de la presencia de Edinson Cavani.

Luego del empate 2 a 2 ante Central Córdoba en La Bombonera , Boca busca volver a la senda del triunfo ante Defensa y Justicia este sábado desde las 19 horas en el Norberto Tomaghello de Florencio Varela , y Russo buscaría repetir el mismo once titular que el encuentro pasado, con un cambio obligado.

Lo cierto es que E dinson Cavani se entrenó al margen de sus compañeros toda la semana y aún no deja atrás la lesión muscular que padece, por lo que está descartado para el partido ante Defensa y Justicia y es el segundo consecutivo que se pierde por esta molestia, ya que tampoco jugó ante Central Córdoba.

Sin embargo, la ausencia de Cavani no es la única ya que la práctica del jueves trajo una mala noticia: Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y no podrá estar en Florencio Varela. Más allá de que se especuló con la inclusión de Williams Alarcón, el reemplazante del chileno será Alan Velasco.

El posible once de Boca Juniors

Pese a algunas críticas por su rendimiento, en el arco se mantendría Agustín Marchesín. En defensa, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco continuarían en el once, tras una acumulación de buenas y sólidas presentaciones.

Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia seguirían ocupando el doble cinco que es de lo mejor de este equipo y Brian Aguirre sería el extremo derecho. En la izquierda, la duda anteriormente mencionada y en ataque Russo volvería a apostar por el doble nueve con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

De esta manera, el 11 sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

¿A qué hora juega hoy Boca Juniors ante Defensa y Justicia y donde verlo en vivo?

El partido será este sábado 27 de setiembre a las 19:00 horas y se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+.