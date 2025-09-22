Miguel Ángel Russo fue hospitalizado nuevamente tras el partido de Boca Juniors ante Central Córdoba; mirá su estado de salud

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, nuevamente fue internado luego del partido ante Central Córdoba de este domingo con empate 2-2 en La Bombonera por el torneo Clausura del fútbol argentino.

Tras el encuentro del domingo a la noche, el DT fue a realizarse chequeos a la clínica Fleni y los médicos le notaron un cuadro de deshidratación y niveles de bilirrubina alto , según informó TNT Sports este lunes al mediodía.

Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el partido ante Central Córdoba de este 21 de setiembre

ARGENTINA Miguel Merentiel en modo papá; mirá el imperdible video en el que amenizó el cumpleaños de su hija

Russo permanecer internado, con suero, y los médicos iban a evaluar su situación en la tarde de este lunes con nuevos chequeos.

El entrenador había estado internado el pasado 3 de setiembre, por causa de una infección urinaria.

El entrenador tomó las riendas del plantel profesional azul y oro a mediados de año, justo antes de afrontar el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Russo afrontó una batalla contra el cáncer de próstata que comenzó en 2017, mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios.

Empate de Boca Juniors en el que era su mejor partido

Boca Juniors jugaba su mejor partido del campeonato, iba dos goles arriba y sus hinchas disfrutaban en La Bombonera, pero al final debió resignarse a un empate 2-2 ante el modesto Central Córdoba, en uno de los partidos del domingo por la novena fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.

El xeneize tenía la gran oportunidad de subirse a la cima del grupo A con una victoria. Por un rato largo conseguía ese objetivo con una de las mejores producciones de la temporada, al tomar distancia con los goles de Rodrigo Battaglia (41) y del uruguayo Miguel Merentiel (55).

Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel (L) celebrates with teammates defender #23 Lautaro Blanco and midfielder #05 Leandro Paredes scoring his team's second goal during the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament mat Miguel Merentiel, Lautaro Blanco y Leandro Paredes celebran uno de los goles de Boca ante Central Córdoba Foto: AFP

Pero de imprevisto, en un tiro de esquina, el paraguayo José Florentín (62) anotó el descuento del Ferroviario y Boca se sumergió en un mar de interrogantes e inseguridad cuando todavía le quedaba un rato largo al encuentro.

Central Córdoba olfateó las dudas de Boca, que casi no hizo variantes, y cerca del final, a la salida de otro tiro de esquina, Iván Gómez (83) sacó un derechazo potente y angulado para vencer al portero Agustín Marchesín y enmudecer a miles de hinchas xeneizes con una igualdad inesperada media hora atrás, que ya sabía a derrota.

El empate deja a Boca y a Central Córdoba compartiendo el tercer escalón del grupo A con 14 puntos, por debajo del sorprendente líder Unión de Santa Fe (16) y el escolta Barracas Central (15).

Independiente no levanta

En el clásico del domingo, Independiente y San Lorenzo desnudaron sus limitaciones y empataron 1-1 en un duelo con escasas emociones, en el que el juvenil Facundo Gulli (37) puso al frente al Ciclón y el Rojo encontró la igualdad en un cabezazo desafortunado de Nicolás Tripichio (68).

Independiente, de pésima campaña y descalificado de la Copa Sudamericana, está último en el grupo B y tendrá un duro examen en la próxima fecha cuando visite a Racing en el clásico de Avellaneda, un partido que además marcará el estreno de Gustavo Quinteros como entrenador de los Diablos Rojos.

Argentinos volvió a ganar

Tampoco se sacaron ventaja Instituto y Godoy Cruz, que empataron 1-1 en Córdoba, con goles de Alex Luna (43) para los locales, y de Nicolás Fernández (50) por el lado de los mendocinos.

El mismo resultado se repitió en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central cosechó su sexto empate en ocho encuentros, y debió conformarse con un 1-1 frente a Talleres de Córdoba, con los tantos de Alejo Veliz (44) para el Canalla, y de Valentín Depietri (48) para la T, que terminó con diez por la expulsión del venezolano Miguel Navarro (73).

Argentinos Juniors volvió al éxito después de dos derrotas y se impuso holgadamente a Banfield por 3-0, con los tantos de Tomás Molina (51, de penal, y 73) y Alan Lescano (80), para tomar algo de aire en medio de una campaña irregular.

El encuentro entre Tigre e Independiente Rivadavia se completó el domingo, luego de haber sido suspendido a los 73 minutos por una intensa tormenta, con victoria para el Matador azul y rojo por 2-0, con los goles de Ignacio Russo (10) y David Romero (37).