Edinson Cavani volvió a lesionarse y nuevamente es baja en Boca Juniors; mirá los detalles

Boca Juniors poco a poco parece encontrar el juego, las ideas y los resultados lo acompañan ya que atraviesa cinco partidos consecutivos sin perder, pero para este domingo sufrirá la baja de Edinson Cavani en el encuentro ante Central Córdoba en La Bombonera por una lesión en la zona lumbar.

Según el parte médico oficial del club, Cavani presenta una distensión del Psoas derecho y no fue parte del entrenamiento de Miguel Ángel Russo del jueves y está descartado para el partido ante Central Córdoba , por la novena fecha del Torneo Clausura y su evolución marcará su disponibilidad y sus tiempos de recuperación.

La dolencia le venía ocasionando al uruguayo un fuerte malestar en la zona lumbar, por lo que, mientras la pelota rodaba en el ensayo matutino realizado en la Bombonera, el uruguayo se sometió a estudios que arrojaron dicha lesión. Volverá a perderse un encuentro tras la ausencia en la primera jornada de este Torneo Clausura, en el duelo con Argentinos, hace poco más de dos meses.

El reemplazo de Edinson Cavani en Boca Juniors

Por lo visto en los últimos partidos, Russo mantiene el esquema y los mismos nombres, ya que a excepción de un puesto en específico, repitió la mayoría de los jugadores y la formación con dos delanteros. De esta manera, todo indica que el entrenador buscará mantener la estructura y el dibujo táctico, aunque restan dos entrenamientos.

Milton Giménez fue el encargado de ocupar el lugar vacante durante la tarde del jueves, sosteniéndose el doble 9 junto a Miguel Merentiel que el técnico intenta, en primera instancia, no romper en medio del rendimiento colectivo ascendente en los últimos compromisos.

De ocurrir tal como indica la primera prueba, el exdelantero de Banfield será titular por primera vez en el semestre, ya que su última participación desde el inicio fue ante Independiente, durante los cuartos de final del pasado Apertura.

¿Cuándo juega Boca Juniors ante Central Córdoba y dónde verlo en vivo?

El partido entre el Xeneize y el Ferroviario se llevará a cabo el próximo domingo 21 de setiembre a las 21:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.