Edinson Cavani entrenó con su hijo en La Bombonera pensando en Rosario Central; mirá cuándo juega Boca Juniors por el Torneo Clausura

Boca Juniors visita el próximo domingo a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito , por la octava fecha del Torneo Clausura , y Edinson Cavani estuvo acompañado por su hijo en el último entrenamiento que se llevó a cabo en La Bombonera .

Con el regreso de Miguel Ángel Russo a las prácticas, luego de estar internado algunos días por una infección urinaria, el xeneize piensa en Rosario Central, donde se enfrentará a Ángel Di Maria , con el objetivo de mantener la racha positiva y alcanzar el cuarto partido consecutivo sumando de a tres.

Boca transita en la tercera posición de la zona A del Torneo Clausura con 12 puntos , a un punto de Central Córdoba que es el segundo y a dos de Barracas Central, el líder. Por su parte, en la tabla anual que determina que equipos clasifican a las determinadas copas internacionales, se ubica segundo, en puestos de Copa Libertadores.

El once que paró Miguel Ángel Russo

En la práctica del pasado jueves en La Bombonera, el entrenador xeneize ensayó un once para enfrentar a Rosario Central. El equipo estuvo conformado por Leandro Brey en el arco, quien reemplazará al lesionado Agustín Marchesín.

La defensa la integraron Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, la dupla central estuvo compuesta por Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, acompañados en las bandas por Brian Aguirre y Carlos Palacios. La delantera quedó en manos de la dupla uruguaya: Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Cavani y su hijo en La Bombonera

Leandro Paredes estuvo presente en el entrenamiento menos de 48 horas después de haber disputado un partido con la selección argentina en Guayaquil, y luego de afrontar la fecha FIFA. El argentino se encuentra en óptimas condiciones físicas y será titular en el próximo compromiso.

En otra línea, la situación de Kevin Zenón podría modificarse respecto a este último tiempo. El futbolista, que fue titular en el Mundial de Clubes pero perdió protagonismo en los últimos encuentros, podría volver a ser considerado por el cuerpo técnico.

El mediocampista fue apartado luego de mostrar su intención de abandonar la intención, pero las ofertas que llegaron al club no lo convencían a la institución. El último ingreso del futbolista se produjo el 27 de julio frente a Huracán, en un partido que terminó con derrota por 1 a 0. Posteriormente, integró el banco de suplentes ante Racing e Independiente Rivadavia, y luego dejó de ser convocado.