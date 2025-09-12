Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

Edinson Cavani entrenó con su hijo en La Bombonera pensando en Rosario Central; mirá cuándo juega Boca Juniors por el Torneo Clausura

Edinson Cavani estuvo con su hijo presente en La Bombonera en el entrenamiento de Boca Juniors, pensando en Rosario Central

12 de septiembre 2025 - 8:43hs
Edinson Cavani y su hijo

Edinson Cavani y su hijo

@cavaniofficial21

Boca Juniors visita el próximo domingo a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura, y Edinson Cavani estuvo acompañado por su hijo en el último entrenamiento que se llevó a cabo en La Bombonera.

Con el regreso de Miguel Ángel Russo a las prácticas, luego de estar internado algunos días por una infección urinaria, el xeneize piensa en Rosario Central, donde se enfrentará a Ángel Di Maria, con el objetivo de mantener la racha positiva y alcanzar el cuarto partido consecutivo sumando de a tres.

Boca transita en la tercera posición de la zona A del Torneo Clausura con 12 puntos, a un punto de Central Córdoba que es el segundo y a dos de Barracas Central, el líder. Por su parte, en la tabla anual que determina que equipos clasifican a las determinadas copas internacionales, se ubica segundo, en puestos de Copa Libertadores.

Embed
Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Edinson Cavani recibió el llamado telefónico del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, mientras estaba aún en plena cancha de La Bombonera
ARGENTINA

¿Quién llamó por teléfono a Edinson Cavani en el centro del campo de La Bombonera después de su gol para el triunfo de Boca Juniors sobre Banfield?; mirá los videos

El once que paró Miguel Ángel Russo

En la práctica del pasado jueves en La Bombonera, el entrenador xeneize ensayó un once para enfrentar a Rosario Central. El equipo estuvo conformado por Leandro Brey en el arco, quien reemplazará al lesionado Agustín Marchesín.

La defensa la integraron Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, la dupla central estuvo compuesta por Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, acompañados en las bandas por Brian Aguirre y Carlos Palacios. La delantera quedó en manos de la dupla uruguaya: Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Cavani y su hijo
Edinson Cavani y su hijo en La Bombonera

Edinson Cavani y su hijo en La Bombonera

Leandro Paredes estuvo presente en el entrenamiento menos de 48 horas después de haber disputado un partido con la selección argentina en Guayaquil, y luego de afrontar la fecha FIFA. El argentino se encuentra en óptimas condiciones físicas y será titular en el próximo compromiso.

En otra línea, la situación de Kevin Zenón podría modificarse respecto a este último tiempo. El futbolista, que fue titular en el Mundial de Clubes pero perdió protagonismo en los últimos encuentros, podría volver a ser considerado por el cuerpo técnico.

El mediocampista fue apartado luego de mostrar su intención de abandonar la intención, pero las ofertas que llegaron al club no lo convencían a la institución. El último ingreso del futbolista se produjo el 27 de julio frente a Huracán, en un partido que terminó con derrota por 1 a 0. Posteriormente, integró el banco de suplentes ante Racing e Independiente Rivadavia, y luego dejó de ser convocado.

Temas:

Edinson Cavani Boca Juniors La Bombonera Miguel Ángel Russo Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central
COPA AUF URUGUAY

La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

Pablo Peirano
NACIONAL

Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

Exequiel Mereles y Diego Villalba
COPA AUF URUGUAY

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos