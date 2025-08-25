¿Quién llamó por teléfono a Edinson Cavani en el centro del campo de La Bombonera después de su gol para el triunfo de Boca Juniors sobre Banfield?; mirá los videos

Edinson Cavani fue uno de los futbolistas importantes este domingo a la noche en el triunfo como local de Boca Juniors por 2-0 sobre Banfield jugando en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Clausura argentino. El Matador anotó el segundo tanto, mientras que el primero había sido obra del otro uruguayo, Miguel Merentiel. Al final del encuentro, recibió un llamado telefónico en plena cancha del presidente Juan Román Riquelme.
El Matador regresó a anotar en la Liga Argentina luego de nueve partidos