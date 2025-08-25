Dólar
¿Quién llamó por teléfono a Edinson Cavani en el centro del campo de La Bombonera después de su gol para el triunfo de Boca Juniors sobre Banfield?; mirá los videos

El Matador regresó a anotar en la Liga Argentina luego de nueve partidos; ¿Quién llamó por teléfono a Edinson Cavani en el centro del campo de La Bombonera después de su gol para el triunfo de Boca Juniors sobre Banfield?; mirá los videos

25 de agosto 2025 - 11:13hs

Edinson Cavani fue uno de los futbolistas importantes este domingo a la noche en el triunfo como local de Boca Juniors por 2-0 sobre Banfield jugando en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Clausura argentino. El Matador anotó el segundo tanto, mientras que el primero había sido obra del otro uruguayo, Miguel Merentiel. Al final del encuentro, recibió un llamado telefónico en plena cancha del presidente Juan Román Riquelme.

El llamado de Riquelme a Cavani

La imagen sorprendió a todos. Edinson Cavani se había quedado aún en plena mitad de la cancha de La Bombonera, minutos después de terminado el partido para brindar declaraciones.

Allí, un allegado al club le dio un celular para que hablara. Del otro lado, estaba el presidente Juan Román Riquelme.

"Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo", indicó Cavani.

Juan Román Riquelme llamó a Edinson Cavani

Y agregó: "Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también. Ahora queda recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido el fin de semana", sostuvo el uruguayo en una entrevista con El Canal de Boca.

Edinson Cavani Boca Juniors Banfield Juan Román Riquelme Miguel Merentiel

