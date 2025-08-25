Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos

Luis Suárez es uno de los jugadores más importantes que dio en su historia el fútbol uruguayo. Es el máximo goleador histórico de la selección uruguaya con 69 goles y logró la Copa América 2011, además de haber participado con la celeste de cuatro Mundiales. En Sudáfrica 2010 fue cuarto y en Rusia 2018, quinto. Este domingo, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dijo que para su club "pero sobre todo, para lo que representa en el mundo del futbol, Suárez es una leyenda. Entonces, es una leyenda de Nacional".

Cabe recordar además que en 2022, el notable goleador, quien defiende a Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, volvió a Nacional tras una movida gigante de los hinchas del club.

En el programa Punto Penal de canal 10, los periodistas le propusieron un juego en el que le daban nombres de notables futbolistas que pasaron por el club tricolor, y Perchman debía decir si eran cracks, ídolos o leyendas.

La imagen de Luis Suárez que los hinchas de Nacional usaron en la campaña

Entre los nombres que le propusieron, como cracks eligió a Marcelo Gallardo, Iván Alonso y Alejandro Lembo.

Ya un poco más arriba, como ídolos puso al Loco Abreu, Gonzalo Bergessio, el Cacique Medina, Ruben Sosa, Julio César Dely Valdés, Diego Polenta, Rodolfo Rodríguez, Jorge Seré y Juan Ramón Carrasco.

Consultado por qué los dos arqueros, Rodolfo Rodríguez y Seré no los elegía como leyendas, dijo que el primero, si bien ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1980 con Nacional, no le fue muy bien en los clásicos contra Peñarol.

sere-jpg..webp Jorge Seré atajando uno de los penales en 1988 @tphoto2005

Sobre Seré, quien fue fundamental para que el tricolor ganara la Copa Intercontinental en Tokio 1988, dijo que para él estaba bien como ídolo y no como leyenda.

Al último jugador que le dieron para elegir fue a Luis Suárez, quien ganó tres Campeonatos Uruguayos con Nacional, aunque ningún título internacional. Allí fue cuando dijo que "Suárez es leyenda en el mundo del fútbol. Entonces yo lo pondría como leyenda de Nacional". En esa categoría ya había elegido al Morro García, Hugo De León, el Chino Recoba, Waldemar Victorino y el Vasco Ostolaza.

Lo que dijo la Inteligencia Artificial sobre Luis Suárez y si es leyenda para Nacional

Según un estudio de Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, la misma dio su veredicto y definió si Luis Suárez, pese a no haber ganado títulos internacionales con Nacional, es leyenda o no del club.

clasico---db-125-jpg..webp Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol Diego Battiste

"Sí, Luis Suárez es una leyenda de Nacional y la mayoría de los hinchas tricolores y del fútbol en general lo consideran así. El estatus de leyenda no se define únicamente por la cantidad de títulos. A menudo, se construye sobre una combinación de factores que incluyen: