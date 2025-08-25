Dólar
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

25 de agosto 2025 - 10:46hs
El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos

Diego Battiste

Luis Suárez es uno de los jugadores más importantes que dio en su historia el fútbol uruguayo. Es el máximo goleador histórico de la selección uruguaya con 69 goles y logró la Copa América 2011, además de haber participado con la celeste de cuatro Mundiales. En Sudáfrica 2010 fue cuarto y en Rusia 2018, quinto. Este domingo, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dijo que para su club "pero sobre todo, para lo que representa en el mundo del futbol, Suárez es una leyenda. Entonces, es una leyenda de Nacional".

Cabe recordar además que en 2022, el notable goleador, quien defiende a Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, volvió a Nacional tras una movida gigante de los hinchas del club.

1658143272858.webp
La imagen de Luis Suárez que los hinchas de Nacional usaron en la campaña
En el programa Punto Penal de canal 10, los periodistas le propusieron un juego en el que le daban nombres de notables futbolistas que pasaron por el club tricolor, y Perchman debía decir si eran cracks, ídolos o leyendas.

Entre los nombres que le propusieron, como cracks eligió a Marcelo Gallardo, Iván Alonso y Alejandro Lembo.

Ya un poco más arriba, como ídolos puso al Loco Abreu, Gonzalo Bergessio, el Cacique Medina, Ruben Sosa, Julio César Dely Valdés, Diego Polenta, Rodolfo Rodríguez, Jorge Seré y Juan Ramón Carrasco.

Consultado por qué los dos arqueros, Rodolfo Rodríguez y Seré no los elegía como leyendas, dijo que el primero, si bien ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1980 con Nacional, no le fue muy bien en los clásicos contra Peñarol.

sere-jpg..webp
Jorge Seré atajando uno de los penales en 1988
Sobre Seré, quien fue fundamental para que el tricolor ganara la Copa Intercontinental en Tokio 1988, dijo que para él estaba bien como ídolo y no como leyenda.

Al último jugador que le dieron para elegir fue a Luis Suárez, quien ganó tres Campeonatos Uruguayos con Nacional, aunque ningún título internacional. Allí fue cuando dijo que "Suárez es leyenda en el mundo del fútbol. Entonces yo lo pondría como leyenda de Nacional". En esa categoría ya había elegido al Morro García, Hugo De León, el Chino Recoba, Waldemar Victorino y el Vasco Ostolaza.

Lo que dijo la Inteligencia Artificial sobre Luis Suárez y si es leyenda para Nacional

Según un estudio de Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, la misma dio su veredicto y definió si Luis Suárez, pese a no haber ganado títulos internacionales con Nacional, es leyenda o no del club.

clasico---db-125-jpg..webp
Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol
"Sí, Luis Suárez es una leyenda de Nacional y la mayoría de los hinchas tricolores y del fútbol en general lo consideran así. El estatus de leyenda no se define únicamente por la cantidad de títulos. A menudo, se construye sobre una combinación de factores que incluyen:

  • Impacto y trascendencia: La llegada de Suárez a Nacional en 2022 generó una revolución a nivel global. Puso al club en la mira del fútbol mundial, no solo por su retorno, sino por la espectacular campaña de marketing que se generó y la marea de gente que se movilizó para recibirlo. Su regreso fue un hito histórico.

  • Identificación con el club: A pesar de haber jugado en Europa durante casi toda su carrera, Suárez siempre mantuvo un fuerte vínculo con Nacional, el club que lo vio nacer como futbolista. Esto generó un sentido de pertenencia y orgullo para los hinchas.

  • Rendimiento en momentos clave: En su segundo pasaje, aunque solo jugó por un semestre, Suárez fue la figura decisiva para que Nacional ganara el Campeonato Uruguayo, aportando goles importantes y un nivel de jerarquía superior al resto.

  • El peso de su carrera: Es imposible separar a Suárez de su trayectoria en Nacional. La leyenda se forjó primero en el club, pero luego se consolidó con su brillante carrera en Europa, donde ganó la Champions League, el Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes y fue Pichichi de La Liga en dos ocasiones. Todo ese éxito le agregó un aura especial a su vínculo con Nacional.

