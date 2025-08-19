Dólar
El Observador / ESTADOS UNIDOS

Las pistas que dio Luis Suárez sobre su futuro y su posible retiro del fútbol junto a Lionel Messi; mirá el video

El uruguayo se prepara para jugar este miércoles por la Leagues Cup con Inter Miami contra Tigres de México; Luis Suárez habló sobre su retiro del fútbol y la posibilidad de que sea junto a Lionel Messi

19 de agosto 2025 - 16:52hs

El delantero uruguayo Luis Suárez habló en conferencia de prensa este martes, el día previo a recibir con Inter Miami a Tigres de México por la Leagues Cup, el torneo que se disputa entre clubes de Estados Unidos y de México, y que comenzará con su segunda fase. En la misma, habló acerca de su futuro en el fútbol y de Lionel Messi.

El salteño habló de manera muy franca sobre su futuro en este deporte y en su club.

Lo que dijo Luis Suárez

Luis Suárez será titular este miércoles cuando enfrenten con Inter Miami a Tigres de México por la Leagues Cup.

En tanto, desde Estados Unidos surgió la noticia de que este martes no entrenó Lionel Messi y que es muy difícil que pueda estar en el encuentro por una lesión.

Suárez fue muy franco sobre su futuro en la conferencia de prensa previa al partido.

Consultado por cuánto tiempo más jugará, ya que cuenta con 38 años, indicó: "No se sabe nunca en el fútbol. Eiempre tenés planes y a veces salen bien o mal. Lo que me toca en este momento es disfrutar esta etapa que estoy viviendo acá en Inter, después ya se verá qué va a pasar".

También le preguntaron si le gustaría retirarse del fútbol junto a su amigo y compañero Lionel Messi.

"Los dos estamos bastante grandes ya, y cada uno va a tomar su decisión, la correcta para cada uno pensando en uno mismo. En mi caso no voy a tomar una decisión. Sí te puedo decir que me encantaría retirarme junto con él, porque llevamos años hablando de retirarnos juntos, y se puede dar una posibilidad. Pero depende de mi renovación y la de él", dijo El Pistolero.

Y siguió: "Estoy contento, feliz, me siento bien físicamente. Siento que estoy ayudando al equipo. Si el club quiere, no vamos a tener ningún problema (para renovar su contrato que vence el 31 de diciembre), no hay nada que pueda entorpecer nada. Los dos estamos por el mismo camino, que Inter Miami siga creciendo como club, que sigamos siendo una atracción para traer buenos jugadores y que la liga también siga creciendo, que es importante".

Luis Suárez Lionel Messi Inter Miami Leagues Cup Tigres de México

