Nacional

EN VIVO: diputados interpelan a Edgardo Ortuño por cancelación del proyecto Neptuno

Aunque Ortuño ya compareció ante la Comisión de Ambiente, Walter Cervini consideró que las explicaciones fueron "insuficientes"

19 de agosto 2025 - 8:09hs
La interpelación de Edgardo Ortuño en la Cámara de Representantes

La interpelación de Edgardo Ortuño en la Cámara de Representantes

Inés Guimaraens

Este martes se llevará a cabo la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del proyecto Neptuno. Inicialmente la instancia en la Cámara de Diputados estaba prevista para el pasado jueves, pero, tal como informó El Observador, los blancos solicitaron más tiempo para prepararse y separarla de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, sobre la compra de la estancia María Dolores.

El diputado colorado Walter Cervini fue propuesto nuevamente como miembro interpelante. La interpelación busca que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones sobre "la suspensión del proyecto Neptuno" y "las futuras obras a realizarse ante la suspensión".

El gobierno de Yamandú Orsi abandonó el proyecto de construir una planta potabilizadora en el balneario Arazatí, San José, que había sido proyectado por la administración de Luis Lacalle Pou, en favor de un nuevo proyecto en Aguas Corrientes y otras obras en el arroyo Solís Chico y Casupá.

Aunque Ortuño ya compareció ante la Comisión de Ambiente, Cervini consideró que las explicaciones fueron "insuficientes", lo que motivó la interpelación.

Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Martes 19 de agosto de 2025, hora 10:00.

Este martes la diputada Julieta Sierra del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que el Frente Amplio se prepara “con mucha seriedad y con mucha tranquilidad respecto a la interpelación al ministro de Ambiente y las autoridades que formaron parte de la renegociación del contrato que suspende Neptuno”.

Sierra agregó que esta renegociación del contrato reduce “un tercio del costo pautado en un inicio; se lograrán más obras, mayor acceso a agua potable con una planificación que permitirá la cobertura hasta 2045 de todo el área metropolitana, con una planificación de obras que contempla la represa de Casupá, que estaba en el programa del Frente Amplio, que la ciudadanía tuvo siempre presente que se iba a llevar adelante y cuidando nuestros recursos”.

Destacó que, además, se logró que “OSE, como empresa pública, tenga un rol preponderante en el contralor y no quede todo en manos de privados como estaba inicialmente en este contrato" que se firmó un par de meses antes de que asumiera el nuevo gobierno.

Agregó que se llega a la interpelación “con mucha tranquilidad y con mucha seriedad y responsabilidad respecto al trabajo que está haciendo el Frente Amplio en este gobierno, lo defenderemos en el Parlamento como corresponde”.

Por su parte, el diputado Joaquín Garlo del MPP dijo que “la interpelación de este martes es una buena oportunidad para que el gobierno dé cuenta, tanto al Parlamento como a la ciudadanía en su conjunto, de este proceso de renegociación del contrato del proyecto Neptuno - Arazatí”.

Agregó que fue “un proceso en el que el gobierno primero buscó una solución a un problema desde la lógica de la construcción de acuerdos entre las partes, también persiguiendo esa tradición republicana del Estado uruguayo de honrar y cumplir los contratos celebrados por el Estado, escuchando a la sociedad civil organizada y a las comunidades, contemplando los aspectos técnicos y ambientales y pensando también en las finanzas públicas”.

Aseguró que a esta interpelación el Frente Amplio llega “con argumentos sólidos, contundentes para defender esta decisión del gobierno y pensar también en las próximas etapas que significará este proceso”.

