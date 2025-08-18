Directora de Inumet advierte que ciclón extratropical provocará vientos de hasta 80 km/h y detalló qué día se espera la peor parte para Uruguay

A partir de este martes, entrará en vigencia el aviso del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) por la llegada de un ciclón extratropical a la región que generará "vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes" . En este marco, una de las directoras de meteorología del instituto, Natali Bentancor, adelantó en qué zonas se pueden esperar las lluvias más intensas .

Según explicó la experta, el ciclón comenzará afectado a Uruguay desde la madrugada en la zona norte del país. Allí se generarán precipitaciones y "algunas rachas de viento" .

Luego, este sistema se irá desplazando rumbo al sur del territorio, afectando al resto del país. Se darán vientos de "componente noreste" que rondarán los 40 y 60 km/h , además de que se podrán registrar rachas que podrán ser "puntualmente superiores" .

Tras esto, el miércoles los vientos rotarán al suroeste, lo que provocará que se puedan registrar rachas de hasta 80 km/h .

En cuanto a las lluvias, puede haber algunas localidades donde, puntualmente, se registren montos de entre 60 y 80 milímetros. Incluso, advierte, en algunos departamentos al sur del Río Negro los montos pueden llegar a los 100 milímetros.

Consultada por los momentos de mayor intensidad de los vientos, aclaró que serán rumbo a la "mañana y noche" del martes y también durante gran parte del miércoles.

El aviso de Inumet por el ciclón extratropical

Según informó el organismo en un comunicado, desde la madrugada del martes se espera "un aumento en la intensidad del viento", con rachas que irán de los 40 a los 60 km/h y podrán ascender hasta los 80 km/h "debido a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical)" en el litoral oeste del país.

La situación, advirtió Inumet, estará acompañada de "precipitaciones abundantes y ocasionales tormentas" que afectarán a todo el territorio nacional.

El miércoles 20 el fenómeno "se desplazará gradualmente hacia el sureste del territorio" con "un cambio en la dirección del viento del sector oeste" que afectará principalmente a los departamentos del sur del Río Negro, donde persistirán las lluvias abundantes.

Según el ente estatal, las precipitaciones comenzarán a disminuir en la tarde del miércoles, mientras que los vientos fuertes bajarán en la madrugada del jueves 21.