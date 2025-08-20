El histórico jugador de Racing que fue campeón con Ruben Paz, que chicaneó a Peñarol tras la eliminación de la Copa Libertadores; mirá el video

Peñarol fue eliminado de la Copa Libertadores de América este martes a la noche luego de perder 3-1 contra Racing de Avellaneda en el Cilindro en la última jugada del encuentro, después de un gol de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición ante una enorme desatención de la defensa aurinegra. El exjugador de La Academia, Hugo Lamadrid, quien fue campeón en ese club con Ruben Paz, chicaneó a los aurinegros tras la derrota.

El plantel mirasol tuvo problemas con Aerolíneas Argentinas por el vuelo que los trasladó el domingo desde Montevideo hacia Buenos Aires.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, señalaron, parafraseando la canción que cantaban los jugadores mirasoles.

Por su parte, el dirigente suplente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, le contestó de manera fuerte a la empresa.

"Hola @Aerolineas_AR de esto que me decís? Dejémonos de joder", escribió en su cuenta de X (es Twitter), y mostró un video que la propia empresa posteó el 16 de diciembre de 2022 cuando los hinchas argentinos viajaron a la final del Mundial Qatar 2022, saltando y cantando mucho más que lo que hicieron los jugadores de Peñarol.

La chicana de Lamadrid a Peñarol

Hugo Lamadrid tiraba paredes en el mediocampo con el uruguayo Ruben Paz -quien también fue multicampeón con Peñarol- de aquel Racing de 1988 notable, cuando ganaron la Supercopa.

En las últimas horas, subió un video a sus redes sociales, en las que se burla de los aurinegros.

Aparece él con Maximiliano Olivera y los jugadores de Peñarol detrás suyo, cuando viajaban en el avión.

"El asiento... Vas a romper el asiento. Sentate, dale. Sentate", dice Lamadrid.

Y luego hace un gesto como que Peñarol se fue de la Copa Libertadores tras perder con Racing.