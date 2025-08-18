El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires, con un "reto" de la azafata a uno de los futbolistas; mirá el video del viaje al partido ante Racing

Peñarol viajó este domingo a Buenos Aires para prepara el partido ante Racing de este martes (21:30 horas) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y el vuelo tuvo mucha euforia de parte de los jugadores, que intentarán cerrar la serie con un resultado positivo tras el 1-0 logrado en la ida.
Como en todos los viajes, los futbolistas aurinegros cantaron canciones en el avión a toda garganta.
El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
Uno de los jugadores, el capitán Maxi Olivera, se subió al asiento, por lo que una azafata pasó por su lugar y le dijo algo.
Peñarol jugará este martes partido de vuelta por la Libertadores frente a Racing en el estadio Presidente Perón, de Buenos Aires, al que llegará con la ventaja del triunfo por 1-0.
Lo más probable es que el técnico del cuadro aurinegro, Diego Aguirre, apueste por un once similar al que utilizó en el estadio Campeón del Siglo y forme con Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Eric Remedi, Javier Cabrera, Jesús Trindade y Maximiliano Silvera.
La principal duda pasa por la presencia de Leonardo Fernández, quien ante la academia se retiró lesionado a los 20 minutos de la primera parte, y que viajó a Buenos Aires.
En caso de no jugar, David Terans podría reemplazarlo.