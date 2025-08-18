Peñarol se encuentra desde este domingo a la noche hospedado en las afueras de Buenos Aires, más precisamente en la zona de Hudson, para el partido de este martes a la hora 21.30 contra Racing de Avellaneda en el Cilindro, que será decisivo para clasificar o no a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En tanto, Eduardo Darias, quien no se encuentra en la lista del torneo debido a una lesión, pidió para viajar con la delegación y se encuentra allí.
El jugador que no está en la lista de Peñarol de la Copa Libertadores e igualmente pidió para viajar con el club al partido ante Racing
Un deseo cumplido por los dirigentes; El jugador que no está en la lista de Peñarol de la Copa Libertadores e igualmente pidió para viajar con el club al partido ante Racing