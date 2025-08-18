Dólar
PEÑAROL

El jugador que no está en la lista de Peñarol de la Copa Libertadores e igualmente pidió para viajar con el club al partido ante Racing

18 de agosto 2025 - 10:56hs
Foto: Inés Guimaraens

Peñarol se encuentra desde este domingo a la noche hospedado en las afueras de Buenos Aires, más precisamente en la zona de Hudson, para el partido de este martes a la hora 21.30 contra Racing de Avellaneda en el Cilindro, que será decisivo para clasificar o no a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En tanto, Eduardo Darias, quien no se encuentra en la lista del torneo debido a una lesión, pidió para viajar con la delegación y se encuentra allí.

El volante Eduardo Darias vive un 2025 complicado.

El futbolista fue de lo mejor del plantel el año pasado y jugó ocho meses con dolor, debido a que ya se sabía que tenía una lesión en la rodilla, como informó Referí.

Darias se operó de la rodilla el lunes 24 de marzo, por lo que se perderá todo este año con los carboneros.

Pero el 29 de julio, hace menos de un mes, fue internado de urgencia y lo debieron intervenir quirúrgicamente debido a una peritonitis que sufrió.

Obviamente que debido a estas intervenciones, Darias no está entre los jugadores anotados en la extensa lista de buena fe entregada por Peñarol a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

De todas maneras, según informó un dirigente a Referí, el futbolista pidió para viajar con el grupo a Buenos Aires y los dirigentes aceptaron y lo llevaron en el avión. La intención del futbolista era la de estar junto a sus compañeros y apoyarlos para un partido que se presenta a priori como muy áspero y complicado.

