La historia de sacrificio de Eduardo Darias: de Toledo al Palermo en bicicleta a jugar ocho meses soportando el dolor en Peñarol

Más tarde, la suerte de Defensor Sporting de permanecer en Primera se partió. Derrota en el Campus ante el Depor. Nuevo gol de Darias que de haber jugado solo 15 minutos en el Apertura y ninguno en el Intermedio pasó a disputar los 15 partidos del Torneo Clausura.

El sueño se enderezó y todo volvía a caminar.

_LCM5610.webp Eduardo Darias Leonardo Carreño

De Toledo al Palermo en bicicleta

Lo que para algunos son golpes de la vida, para otros son desafíos que obligan a redoblar esfuerzos.

Darias lo tiene claro. Persiguió el sueño de la pelota en Toledo, departamento de Canelones, donde creció y se hizo hincha de Toledo Juniors, el club de sus amores.

Pasó por Progreso de Estación Atlántida y ahí lo reclutaron para jugar en la Cuarta de Central Español.

Corría el año 2017 y Darias se iba a entrenar desde Toledo al Palermo en bicicleta: 22 kilómetros de ida y 22 de vuelta.

Pocos meses después, ese mismo 2017, Jorge "Teño" Artigas lo promovió al primer equipo y lo hizo debutar contra Oriental de La Paz. Tenía entonces 19 años y no hizo más formativas que esos pocos meses en la Cuarta del palermitano.

Aquel equipo formó con Matías Quintana, Andrés Fernández, Santiago Mastrángelo, Silvio Dorrego, Mario Zipitría, Ángelo Paleso, Miguel Amado, Yuri Galli, Marcelo Bautista, Pablo "Huevo" Pereira y el paraguayo Clementino González.

Entró a los 74 minutos por Bautista.

"Tremendo pibe, un muchacho muy humilde, calladito, muy rápido, muy habilidoso, lo usábamos de extremo y hoy por hoy es una bestia de la mitad de la cancha. Escuchaba mucho, hablaba poco y se notaba que prestaba atención", recordó Pablo Pereira, uno de los referentes de aquel plantel.

"Lo conocí en los playoffs de esa temporada. Les pegamos flor de baile, pero nos metió dos bombazos de afuera del área y nos ganaron", contó a Referí Facundo Tealde, entonces ya jugador de Deportivo Maldonado.

Central Español ganó 2-0 y en la revancha empató 0-0. Esos fueron sus primeros goles como profesional. Después quedaron eliminados al perder 2-0 con Progreso tras ganar 1-0 en la ida. Progreso terminó campeón dirigido por Marcelo Méndez, en finales ante Villa Teresa.

"En aquella época jugaba de enganche. Pero es un jugador que puede jugar de cualquier cosa. Con Deportivo Maldonado llegó a jugar un partido de lateral izquierdo, contra Fénix. Al no haber hecho formativas no es un jugador para llenar con información y disposiciones tácticas, es para darle libertad. Él siempre suplió esa falta de formación corriendo. Sus números de GPS son de jugador europeo. No me extrañaría que llegue a la selección. En Peñarol, más allá de todo lo que hizo Leo Fernández la temporada pasada, Edu fue el mejor jugador y esta temporada había arrancado otra vez muy bien", reveló Tealde.

Tras jugar la temporada 2018 en Central (noveno puesto) pasó a Deportivo Maldonado en 2019 donde fue vicecampeón y logró el ascenso.

Esa temporada jugó 14 partidos. El clic le llegó en el 2020, en Primera, con aquel reseñado Clausura.

Todo cambió entonces.

Jugó 30 partidos en el Uruguayo 2022 y 30 en 2023, además de ser partícipe del histórico debut del Depor en la Copa Libertadores 2023, siendo eliminado por Bahía.

Diego Aguirre tuvo una charla con Fabián Coito y lo llevó a Peñarol en 2024.

El resto es historia. La vidriera de Peñarol puso en las marquesinas lo que Darias ya hacía en Depor Maldonado y antes en Central: una intensidad poco común para el fútbol uruguayo, contracción a la hora de recuperar, compromiso, desborde, asistencia, pegada y gol. Un jugador de recursos completos.

El duro golpe de la lesión con Peñarol

20241201 Eduardo Darias, festejos. Peñarol Fénix Torneo Clausura 2024. Foto Inés Guimaraens (20).jpeg Eduardo Darias Foto: Inés Guimaraens

Darias se rompió el ligamento anterior de la rodilla derecha el 29 de mayo de 2024.

Desde entonces, jugó 18 partidos completando la temporada 2024 con el título de campeón uruguayo, jugando los clásicos de verano donde hizo un gol y arrancando el Torneo Apertura.

"El año pasado sufrí un dolor contra Rosario Central y parece que se rompió ahí, pero me acostumbré a tolerar el dolor y jugar así porque el equipo me necesitaba”, declaró este miércoles el futbolista.

La muestra de adhesión a la causa que Darias hizo por la camiseta de Peñarol es inversamente proporcional al perfil bajo que cultiva el jugador que nunca salió a hacer alharaca de su compromiso con el club con posteos en redes sociales o raids mediáticos.

Dejó todo por Peñarol. Jugó roto ocho meses, lo hizo a un nivel altísimo y aprendió a convivir con el dolor para estar siempre disponible para Diego Aguirre.

Cuando Peñarol le compró su ficha, se negó a operarse para seguir al firme cinchando por el equipo. Fue la rodilla y no Darias la que dijo "no va más".

Según pudo saber Referí, el volante no agravó su lesión en ese partido ante Racing donde se le trancó la rodilla en el césped. Tiene el ligamento anterior roto pero no comprometió el lateral ni los meniscos. Darias pasará por cirugía en un par de semanas y la recuperación de la operación le demandará alrededor de ocho meses.

Tealde se sorprende hasta el día de hoy de cómo hizo Darias para jugar ocho meses con la rodilla rota. Lo que no le sorprende es la "sencillez, humildad y hasta inocencia con la que abordó el tema".

Vivieron juntos con Ravecca y la Cobra Luis Machado cuando Darias llegó a Maldonado. Lo apadrinaron y se hicieron grandes amigos.

"La lesión lo agarra en un momento de madurez, con 27 años y mucha carrera por delante. Seguramente volverá más fuerte", concluyó Tealde.