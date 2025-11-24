Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 25 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el martes 25 de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en casi todo el territorio.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa con períodos de nuboso.
Para la tarde noche, estará claro y algo nuboso con período de nuboso. Los vientos alcanzarán como máximo los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 27 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. También habrá nieblas y neblinas.
Para la tarde noche estará claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán como máximo los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 28 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y neblinas.
Para la tarde noche se espera un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso. Aquí también los vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora como máximo durante toda la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 30 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y neblinas.
Más tarde, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos alcanzarán como máximo los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 29 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas.
En la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán como máximo los 30 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 29 °C.