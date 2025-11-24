Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 25 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el martes 25 de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay , con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en casi todo el territorio.

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa con períodos de nuboso.

Para la tarde noche , estará claro y algo nuboso con período de nuboso. Los vientos alcanzarán como máximo los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 27 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa , con períodos de cubierto. También habrá nieblas y neblinas.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán como máximo los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 28 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y neblinas.

Para la tarde noche se espera un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso. Aquí también los vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora como máximo durante toda la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 30 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y neblinas.

Más tarde, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos alcanzarán como máximo los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 29 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas.

En la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán como máximo los 30 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 29 °C.