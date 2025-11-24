Shakira ya está en Uruguay: la cantante está en José Ignacio mientras prepara su shows en Montevideo

A diez días de sus presentaciones en Montevideo, el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario, Shakira ya está en Uruguay . La cantante colombiana está en una chacra en José Ignacio, donde descansará algunos días antes de retomar su gira.

Según supo El Observador, la cantante colombiana llegó a Punta del Este luego de sus shows en Chile, donde se presentó este fin de semana, y allí se alojará hasta sus presentaciones en Montevideo, con un breve paréntesis para viajar a Paraguay, donde tiene shows el 28 y 29 de noviembre en Asunción.

Mientras el escenario en el Centenario ya se está armando , la cantante está alojada en la chacra La Colorada , según publicó el medio esteño FM Gente.

Esa chacra, propiedad de la expareja de Shakira, Antonio de la Rúa, fue donde la colombiana pasó algunos días en el verano de este 2025, también en una pausa en su gira actual, Las mujeres ya no lloran.

Allí pasó también varios veranos desde que estuvo en pareja con De la Rúa, e incluso compuso allí algunas de sus canciones. En una entrevista que dio al diario El País en 2001, dijo que era un lugar donde se inspiraba particularmente.

"Este es un lugar muy especial, mágico. Yo vengo a buscar a las musas de Juana Ibarbourou, mi poetisa favorita, para ver si me ilumina", dijo Shakira en la entrevista en la que calificó a la chacra La Colorada como "un lugar idílico y muy romántico" donde podía encontrarse con ella misma. "Es un puente que me acerca al mundo interior", agregó.