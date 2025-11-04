Dólar
SHAKIRA

Shakira recibió un premio por el show que traerá a Uruguay: ya es la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer

Shakira traerá su gira internacional, Las mujeres ya no lloran, el próximo mes al Estadio Centenario

4 de noviembre 2025 - 15:42hs
Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran

Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran

Kevin Mazur para Getty Image

Las mujeres ya no lloran, la gira internacional con la que Shakira volvió a los escenarios, recibió este lunes el premio Billboard Global Touring Icon Award.

“Como tu mánager de gira desde hace mucho tiempo, estoy muy orgulloso y honrado de presentarte el primer premio anual Billboard Global Icon Tour Award”, dijo el director de la gira Marty Hom, quien además ha trabajado con bandas como Fleetwood Mac y los Rolling Stones.

Shakira junto a los fanáticos que caminan con la Loba al inicio del show
SHAKIRA

¿Vas a ver a Shakira en Uruguay y querés acompañarla al escenario? Así podés participar para "Caminar con la loba" en el show del Centenario

semana de premios literarios: estos son los ganadores del cervantes, el herralde y el goncourt en 2025
PREMIOS LITERARIOS

Semana de premios literarios: estos son los ganadores del Cervantes, el Herralde y el Goncourt en 2025

Según informó Billboard Boxscore, las primeras 64 fechas de la gira producida por Live Nation –de un total de 82– recaudaron 327,4 millones de dólares con la venta de 2,5 millones de entradas.

Esas cifras convierten a Las Mujeres Ya No Lloran en la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer y la segunda gira latina más taquillera en general, después de la gira 2023-24 de Luis Miguel.

“Es alentador e inspirador”, dijo Shakira al recibir el premio en el backstage durante su show en Cali.

“Nunca pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría cada estadio. Es increíble y motivador al mismo tiempo, siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque han pasado 30 años […] Esta ha sido la mejor gira de mi vida, ha sido tal como la soñamos. Trabajamos muy duro, superando cada obstáculo. No ha sido fácil. Trabajamos muchas, muchas horas para que todo fuera tan bueno como la gente lo merece”, sostuvo.

shakira Uruguay Estadio Centenario Montevideo

