Shakira recibió un premio por el show que traerá a Uruguay: ya es la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer

Las mujeres ya no lloran , la gira internacional con la que Shakira volvió a los escenarios, recibió este lunes el premio Billboard Global Touring Icon Award.

Se trata de la gira con la que la colombiana llegará a Montevideo el próximo 3 y 4 de diciembre , un show en el Estadio Centenario que rompió récords de ventas de entradas 25 años después de su primera presentación en el país .

“Como tu mánager de gira desde hace mucho tiempo, estoy muy orgulloso y honrado de presentarte el primer premio anual Billboard Global Icon Tour Award”, dijo el director de la gira Marty Hom, quien además ha trabajado con bandas como Fleetwood Mac y los Rolling Stones.

Según informó Billboard Boxscore, las primeras 64 fechas de la gira producida por Live Nation –de un total de 82– recaudaron 327,4 millones de dólares con la venta de 2,5 millones de entradas .

Esas cifras convierten a Las Mujeres Ya No Lloran en la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer y la segunda gira latina más taquillera en general, después de la gira 2023-24 de Luis Miguel.

“Es alentador e inspirador”, dijo Shakira al recibir el premio en el backstage durante su show en Cali.

“Nunca pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría cada estadio. Es increíble y motivador al mismo tiempo, siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque han pasado 30 años […] Esta ha sido la mejor gira de mi vida, ha sido tal como la soñamos. Trabajamos muy duro, superando cada obstáculo. No ha sido fácil. Trabajamos muchas, muchas horas para que todo fuera tan bueno como la gente lo merece”, sostuvo.