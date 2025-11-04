Dólar
/ Cultura y Espectáculos / LA TRIPLE T

¿Pensás ir a ver a Tini al Estadio Centenario?: Futttura fue reprogramado y esta es la nueva fecha del show en Uruguay

La artista argentina vuelve a Uruguay en febrero con un espectáculo en el que recorre todas las épocas de su carrera

4 de noviembre 2025 - 16:36hs
El concierto de Tini en Montevideo fue reprogramado para el Centenario

Futttura, el festival de Tini Stoessel que recorre todas las épocas de su carrera artística, está cada vez más cerca del público uruguayo.

Pero quienes tengan la intención de ir a ver el concierto deben tener en cuenta que el show fue reagendado en las últimas horas. El show, que en primera instancia había sido anunciado para el próximo 21 de febrero en el Estadio Centenario finalmente se realizará el día siguiente: el domingo 22 de febrero.

La cantante argentina ya agotó siete fechas en Buenos Aires y agregó dos días más en Tecnópolis con un show en el que recorre desde sus inicios en la serie juvenil Violetta hasta las canciones de su último disco, Un mechón de pelo, en un espectáculo de tres horas y 46 canciones en el que ya a tenido invitados que van desde Nicki Nicole hasta el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

Tini Stoessel se convirtió en 2022 en la primera mujer en llenar el Estadio Centenario, con mas de 46 mil espectadores, y superó el récord que hasta entonces tenían artistas como Paul McCartney y los Rolling Stones en la venta de entradas (y que actualmente ostenta Shakira con dos estadios vendidos para el show de diciembre de este año).

Las entradas para el desembarco de Futttura en Uruguay saldrán a la venta este miércoles en Red UTS con una preventa exclusiva para clientes del banco Itaú, en dos tandas: con tarjetas Personal Bank, Infinite y Black y canjes Volar podrán acceder a los tickets desde las 10:00 mientras que los usuarios del resto de las tarjetas podrán comprarlos a partir de las 18:00.

El viernes 7 de noviembre a las 10:00 comenzará la venta para todo público.

Tini Estadio Centenario Uruguay

