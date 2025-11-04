Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol

La mañana periodística en el dial uruguayo está dominado por títulos recurrentes: No toquen nada, Informativo Sarandí, En perspectiva, y se suma La Pecera

4 de noviembre 2025 - 15:24hs
Este lunes las radios uruguayas volvieron a tener pistas sobre su llegada a los hogares uruguayos.

La medición más reciente, hecha en Montevideo y su área metropolitana, y a la que accedió El Observador, fue hecha entre agosto y octubre de este año y arroja que en términos generales la radio más escuchada entre las AM es Montecarlo —algo que se repite de la última medición—, la sigue Sarandí y luego Sport 890.

Entre las FM dominan las "musicales" y la más escuchada es Inolvidable. En cuanto a las emisoras con programación "hablada", las que miden más alto en FM son Del Sol y Azul FM, junto con M24, que en la mañana compite con el programa periodístico Nada que perder y el programa de entretenimiento Justicia Infinita.

La competencia por la mañana periodística

En el desglose hora por hora, en AM la mañana tiene a Sarandí como la emisora más escuchada, en el tramo que va de las 6 a las 9 de la mañana, cuando se emite el noticiero de la 690 AM. Allí llega a un pico de 3,69 puntos (50.623 personas), sin contar a las repetidoras del programa — en las radios Total, Del Plata y Futura—.

Le siguen Carve con su informativo matinal; Radiomundo con el periodístico En Perspectiva, y las emisoras deportivas El Espectador y Carve deportiva.

En el tramo que va de las 9 a las 10 de la mañana tienen sus picos de la jornada Del Sol FM con el segmento del humorista Darwin Desbocatti en el programa No toquen nada, y con el programa La pecera, que conduce Ignacio Álvarez en Azul FM.

Por fuera de las emisoras musicales, Del Sol es la que rankea por encima en el tramo de 10 a 15 horas, mientras que el comienzo de Malos Pensamientos, el ciclo de Orlando Petinatti que va por Azul, lidera de 15 a 18.

