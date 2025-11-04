Por primera vez tres radios deportivas compitieron en el dial: quién ganó el duelo entre El Espectador deportes, Carve Deportiva y Sport 890

Se publicó el rating de radios y marca la competencia entre radios deportivas

Este 2025 es el primer año con una competencia a tres bandas entre radios deportivas en el dial uruguayo. Con la conversión de la histórica emisora El Espectador en una radio centrada en este tipo de contenido, que se sumó a Carve deportiva (que empezó su camino en 2023) y a la más veterana Sport 890 , quedó planteado este duelo.

La publicación este lunes de las mediciones de rating de radio hechas por la consultora Factum para el Buró de radios (organización que nuclea a buena parte de las emisoras montevideanas y metropolitanas) marca los resultados de los primeros meses de esa competencia.

En el mano a mano entre las tres emisoras 100% deportivas, la más escuchada según las mediciones es El Espectador.

La emisora del grupo Magnolio que empezó sus transmisiones el pasado verano y apostó por figuras del periodismo deportivo vernáculo como Federico Buysan , Rodrigo Romano y Julio Ríos tiene la ventaja de que sale por una "doble ventana": el tradicional lugar de El Espectador en el dial, la 810 AM, y la frecuencia 92.5 en FM.

Sumando esas dos mediciones, la radio tiene un promedio semanal de lunes a domingo de 0.43 puntos de rating. Cada punto equivale a 13.719 personas, por lo que la cifra de El Espectador se equipara a 5899 personas.

A El Espectador le sigue Sport 890, con un promedio de 4.938 oyentes (0,36 puntos), y Carve deportiva, con 0,19 puntos (2606 personas).

Programa a programa, qué marcan las mediciones de audiencia

La competencia más fuerte entre las radios deportivas se da en las mañanas. El segmento de 8 a 12 es donde está el duelo más intenso, con los programas más importantes de cada emisora: sus informativos, entrevistas a protagonistas del fútbol local y análisis.

En ese horario más caliente, El Espectador lidera con La mañana del fútbol, el programa de Federico Buysan que va de 8 a 10, y Convocados, liderado por Rodrigo Romano, que va hasta mediodía.

Sumando las dos emisoras por las que se transmite, el programa de Buysan mide un promedio de 1,59 puntos de lunes a viernes, lo que equivale a 21.813 personas.

A esa misma hora, Carve deportiva tiene sus mediciones más altas del día y se ubica en el segundo puesto durante el segmento de 8 a 9 de la mañana, con Minuto 1, el programa de Martín Charquero y sus 0,92 puntos (12621 personas).

El tercer lugar lo ocupa Sport 890 con 100% deporte, que mide 0,8 puntos en esa primera hora. Sin embargo, en el tramo que va de las 9 a las 10 de la mañana, el orden se invierte: Sport pasa al segundo puesto con 1,03 puntos de rating (equivale a 14.130 personas), superando a Carve, que cae a 0,86 puntos.

En la segunda mañana, El Espectador mantiene la punta con 1,24 puntos en el horario de 10 a 11 (17.000 personas), seguido por Sport 890 con 1 punto exacto. En ese horario comienza el programa de Sergio Gorzy, ¿Usted que opina?

El liderazgo de El Espectador se mantiene en la última hora del tramo más consumido de las radios deportivas, con una medición de 1,03 puntos, por encima de los 0,91 de Sport.