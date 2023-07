Martín Charquero: cómo se para en la pelea AUF-Tenfield y por qué en el periodismo “se habla poco de fútbol”

Después de 26 años trabajando en la tarde, Martín Charquero se prepara para cambiar la rutina. Se le nota la anticipación por la etapa que empezará este lunes 24 de julio, con el programa Minuto Uno en Carve Deportiva. El ciclo marca su salto a las mañanas en la radio, y también su salida después de más de dos décadas de Sport 890.

En Minuto Uno Charquero estará acompañado por Juan Pablo Romero, Oscar Belo, Daniel Alonzo, Analía Díaz, Wilson Méndez y Martín Olveira, en un ciclo que irá de 8 a 10 de la mañana. “El horario vespertino no deja de ser lindo, pero desde lo periodístico está un poquito mejor probarse más, exigirse en otro horario, con otro público, donde hay que buscar otras maneras para llegar a la gente”, dice Charquero en la previa del debut.

El periodista, que también debutará como comentarista en las transmisiones de Carve Deportiva en el partido de ida entre Nacional y Boca por los octavos de final de la Libertadores, asegura también que el cambio de franja horaria lo llevará a darle un mayor peso a la información y a la opinión que lo que se permitía en Último al arco, su ciclo en Sport 890. Pero también le quita el problema de que las notas que pensaba fueran cayendo en el correr del día porque los programas que se emiten más temprano las hacen primero. Un dato no menor para alguien que se define como competitivo en su trabajo mediático.

Sobre la competencia, por qué cree que “se habla poco de fútbol” en los programas deportivos, y el enfrentamiento entre la AUF y Tenfield, el periodista que también se desempeña en Punto Penal y Subrayado en Canal 10 y en las transmisiones del fútbol uruguayo, habló con El Observador.

¿Qué te llevó a decir que sí a la propuesta de Carve Deportiva?

Más allá de que el cambio de horario es importante, hacerlo con la gente con la que lo voy a hacer también es muy importante. Es un equipo que son periodistas de verdad, que están preparados, que son buenos en lo que hacen. Eso me estimuló, y por supuesto para dar el paso de cambiar de una radio a otra también era importante la propuesta desde todo punto de vista, la propuesta del tiempo, la propuesta económica. En todos esos rubros fue muy fuerte. Me tomé un mes y medio para pensarlo, pero creo que ya los 10 días ya lo tenía decidido. No me animaba porque todavía me daba temor el abandono del lugar donde viví casi toda mi vida.

Imagino que en esos 26 años que estuviste en Sport te llegaron otras propuestas. ¿Por qué dijiste que sí esta vez?

Me habían llegado dos propuestas y en esta dije sí, primero porque cuando me fueron a buscar me llamó la atención. Es esto del “¿por qué?”, por qué vinieron a buscarme a mí, por qué en este momento. Ellos me hablaron de un proyecto que es a largo plazo, que recién arrancó, pero que quieren ir creciendo. Hablé con compañeros que estaban adentro y todos más o menos me daban buenas referencias de cómo estaban trabajando y la seriedad que tienen los directores y el gerente. También me interesó que la propuesta era por varios años, que habitualmente los medios no están muy acostumbrados a contratos por tanto tiempo, y aparte, lo que se me pasó de cifras fue como un sacudón. No me pasó nada en la Sport como para decir “quiero huir de acá”. Fue simplemente una muy buena propuesta. No estaba buscando una posibilidad, nunca me lo había imaginado, y apareció esto con los argumentos sobre la mesa y me gustó mucho.

El lunes que viene arrancamos con #Minuto1. Gracias por la bienvenida. Es un gusto estar acá, en @CarveDeportiva. https://t.co/QPRdGOpUzz — Martin Charquero (@MartinCharquero) July 17, 2023

¿Cómo fue ese momento de tomar la decisión y decidir dejar ese lugar?

Desde lo laboral es la decisión más jodida que me tocó tomar, no me acuerdo de nada parecido, porque todo fue mucho más fácil siempre. Antes te decía lo de las otras propuestas, una vino con todo, con el paquete armado y dije que no, la otra fue más cercana en el tiempo y lo que dije fue “la verdad, prefiero ni escuchar, estoy bien, disfrutando, no quiero tocar nada, quiero que siga todo así”. En este caso, por la persona que vino a hacerme la propuesta, que es un amigo, la escuché por respeto, pero aclarando que estaba tranquilo en Sport. Y ahí fue cuando me sacudieron un poco, por eso fue muy difícil también. En un montón de situaciones tengo a un grupo de gente a la que consulto, pero en este caso excluí a la mayoría porque no le quise contar a nadie. Fue un proceso mío, con mi esposa y mis dos hijos grandes. No incluí a nadie más porque si alguien me decía que no me iba a sacudir, así que me definí solo.

¿Sentiste que era el momento?

Aposté, pero tengo muchas ganas, así que me divierte el cambio también. Justo aparte este año llego a 30 años de carrera en esto, y hasta en eso me parece que cierra bastante bien. Además de que en 1993, cuando empecé como periodista, lo hice en la que en aquel momento era Nuevo Tiempo, que ahora es Carve Deportiva. Cerró el círculo.

Decías que pasar a la mañana te permite competir con las notas, por ejemplo. ¿Sos competitivo?

Totalmente. De adolescente era competitivo en los deportes y ahora en los medios, aunque en este país el tema de la competencia casi siempre se midió mucho más en televisión que en radio, porque en televisión tenés mediciones minuto a minuto y en radio no las tenés o las tenés anuales, o cada tantos meses. Volví a Punto Penal hace tres años y un tiempito después empezó el Polideportivo, entonces ahí empezamos a vivir la competencia. Es una adrenalina única, me encanta hacer el programa teniendo el minuto a minuto. ¿Cómo no voy a reconocer que lo miro? Todos lo miran, todos lo saben y a todos les interesa. Además me ayuda a intentar conocer a la gente que nos mira, cuándo cambian de canal, cuándo no, qué tipo de cosas le rinden al programa. En radio es muy difícil saberlo porque no tienes esas herramientas, aunque también lo intento. Lo mismo en las redes, sobre todo en Twitter. Pero me encanta la competencia, siempre.

Inés Guimaraens

Martín Charquero

¿Cómo te llevas con las redes?

Bien. Twitter me dio posibilidades laborales en el exterior, o sea que encontré una fuente laboral secundaria. Aparte no deja de ser un canal propio hasta de difusión, como pasó cuando me fui de la Sport, que lo comuniqué por ahí. Entiendo que es un mundo que, como tenés acá afuera, salís y te vas a encontrar con gente que te quiere hacer daño y otra gente que no, y otra gente para la cual sos insignificante. Yo respeto, obviamente no las ofensas y eso, pero todas las otras críticas las respeto. Me parece que sirve, realmente. A veces hay una intolerancia, una agresividad que otras personas la pueden sufrir. Yo un día dejé de bloquear gente, me parece que no corresponde. Incluso desbloquee a los que tenía bloqueados. Y lo mismo la posibilidad de bloquear comentarios, para mí es una cosa totalmente absurda. ¿Cómo vas a privar a la gente de opinar? No lo leas, pero tené la herramienta.

¿Cómo ves el contenido y las discusiones que se dan hoy los programas deportivos?

Si fuera por mí, intentaría hablar más de fútbol. Para eso necesitamos que los clubes quieran que hablemos más de fútbol. El día que los clubes quieran que los jugadores vuelvan a ser protagonistas en los medios, ese día vamos a hablar más de fútbol. Mientras los clubes sigan bloqueando o sigan intentando que sus jugadores hablen poco, los dirigentes van a seguir hablando más y cuando van los dirigentes a los programas, hacés dos preguntas de fútbol, después hablás de temas ajenos. Hay clubes que han sido campeones un domingo y el día posterior deciden que los jugadores no hablen. Imaginate que salen campeones en un partido polémico. Si el lunes no hablan los que salieron campeones, terminás hablando solo de la polémica. Es increíble, pero es el mismo club campeón el que decidió que se imponga el otro tema. Si yo fuera campeón o gano un partido me gustaría que se hable de mí y de cómo juego, pero no pasa.

Inés Guimaraens

Martín Charquero

¿Qué te parece el fútbol uruguayo como producto?

Malo. Totalmente descuidado. Yo trabajo en Tenfield, pero no lo encaro por esto de la grieta que hay entre la AUF y Tenfield, lo encaro realmente como consumidor. Hay un desprecio por parte del fútbol, del Campeonato Uruguayo de primera división, que es absurdo. Yo puedo discutir si realmente el principal producto es el fútbol, el campeonato uruguayo o no. Lo que tengo claro es la importancia de la selección. También tengo claro que la selección juega una vez cada dos meses o más. Y los clubes, que son los formadores de jugadores, cada fin de semana mueven a 70.000 personas en un país donde hay dos clubes grandes y vivimos 3 millones. Es un número muy alto. Habría que ponerle más cabeza al fútbol uruguayo. Porque yo creo que a la larga la selección funciona bastante bien. Pero el fútbol uruguayo no necesita esto porque hay mucha pelea interna. Cuando vos ves que no se les exige a todos los equipos tener sus propios estadios, no se les exige tener campos dignos, que no se les exija a los jugadores salir a la hora que tienen que salir para jugar por respeto a la gente a la que le vendieron la entrada, cuando van cambiando de estadio faltando dos o tres días, te das cuenta de que no es una prioridad.

¿Tiene que ver eso con las luchas políticas, por ejemplo, como la de los derechos de televisión?

Totalmente. Pero a ver, Tenfield es la que viene pagando hace mucho tiempo por el Campeonato Uruguayo y va a seguir pagándolo, tiene un contrato hasta el 2025. Pero a Tenfield le interesa el mejor producto posible, es más, tiene el derecho de venderlo al exterior. O sea, Tenfield un día dijo, “¿quieren televisar todos los partidos?, televisamos todos los partidos”. Después el soporte para el VAR lo pone también, el soporte para las cámaras. ¿Pero a la Asociación Uruguaya de Fútbol le interesa que este producto siga creciendo? ¿O quiere esperar a que termine el contrato con Tenfield para ahí empezar a potenciarlo? Hace un año la Conmebol entregó un premio económico a cada país de un millón de dólares y eso se destina a un campeón. Ese fue el único cambio que hubo. Y no vino por la AUF, vino por la Conmebol. Yo creo que la AUF, que está muy bien económicamente y se jacta permanentemente de decirlo, también podía dar una inyección por lo menos para alguno de los equipos. Es un tema que ronda demasiado lo político.

Como alguien que está dentro de Tenfield, ¿cómo te llevas con la visión que tiene la empresa dentro del fútbol uruguayo?

Yo soy subjetivo, quiero mucho a Tenfield, tengo un enorme sentido de pertenencia, de gratitud, todo lo que soy como periodista es por el fútbol, por el periodismo deportivo y en gran parte por lo que hice y hago en Tenfield. Pero de todos los periodistas de Tenfield, no hay uno que no critique algo de la empresa. O de qué partido te dan o cual no. Sin embargo, nadie se queja por temas de pagos, nadie se queja de la falta de independencia periodística, que es de lo que nos tildan habitualmente que no tenemos. Nadie se queja por las condiciones en las que se trabaja, en ningún lugar te dan a veces las cosas que te dan ahí. Tenfield pone una camioneta para llevar a los periodistas a la cancha, te intenta dar a nivel técnico lo mejor que hay acá para poder trabajar. Entiendo que capaz que la imagen que se da hacia afuera, a veces intoxicada por gente que no está en la empresa, no es la mejor. Seguramente Tenfield ha cometido errores, es lógico que pase porque los tienen todas las empresas. Pero se han amplificado mucho más esos errores de Tenfield que errores que han tenido otras personas u otras cosas que han pasado.

Sin ir más lejos, acá se intervino la AUF y quien la mandó a intervenir fue un jugador de fútbol, Diego Lugano. Para mí eso fue muy fuerte, pero entiendo que para otras personas ha sido algo normal, porque estarían de acuerdo con esos métodos, pero para lo que estaba pasando acá seguro que era demasiado fuerte. Es un tema de imagen, la familia Tenfield pudo haber buscado construir una imagen de otra manera. Pero Tenfield tiene un montón de acciones que incluso por la manera de ser que tienen algunos de los dueños está prohibido contarlas, desde apoyos económicos a asociaciones o familias que han necesitado una inyección económica para llevar a un niño o a una persona al exterior a hacer un tratamiento. Televisa eventos benéficos, a un costo lógico de pérdida. Eso también es Tenfield. Por eso me encantaría tirar sobre la mesa a ver si hay otras empresas que hacen lo mismo, y tienen estos mismos retos que tiene Tenfield.

Inés Guimaraens

Martín Charquero

¿Alguna vez extrañaste los fines de semana libres?

Alguna vez sí, igual me pasa más que extraño cuando no hay fútbol. Tengo tres hijos y una esposa con los que me encanta hacer actividades, pero siempre dos horitas de sábado a domingo me gusta ver un partido, es como que lo necesito.

¿Cuánto fútbol mirás?

Intento ver de los ocho partidos que se televisan del Uruguayo, por lo menos tres o cuatro completos. Los otros cinco o cuatro, como hago una sección en Subrayado donde busco cosas de cada partido, los voy viendo adelantando cada diez o veinte segundos, que no me sirve para analizarlos, pero me sirve para ver muchas cosas que antes me las perdía. Hace poco vi un Cerro Largo – Fénix, donde hubo una demora de cinco minutos en el VAR, por un offside. A veces nos escandalizamos por dos minutos en un partido de un grande, y en esa misma fecha que fue todo lo de Peñarol – Danubio, pasó eso porque no se podía hacer el trazado de las líneas, y no era culpa ni del juez ni de los de la cabina, era un tema técnico. Si pasaba en un partido de los grandes era un escándalo mundial.

En una entrevista decías “la gente del fútbol es poca”. ¿Por qué pensás eso?

Cuando juega la selección, tenés un público muy amplio. El futbolero que consume todo y después un público de la selección que solamente consume eso, no el futbol semanal. De hecho, en un partido de la selección, metés 50.000 personas, y te das cuenta que un delantero tira al arco, la pelota pasa a tres metros y la gente grita por una lógica falta de acostumbramiento. En el fútbol de los fines de semana ese mismo tiro termina con un silencio, nadie se levanta porque sabe que va afuera. Como pasó ahora con la sub 20 o en un Mundial, en esos momentos el público del fútbol se amplifica muchísimo; cuando no, se reduce. Y cuando vos hablás de táctica o del juego mismo, le hablás a un grupito. Tenemos una visión de que en este país solamente hablamos de fútbol, pero aunque hay una mayoría que habla en algún momento de fútbol, los que lo consumen todos los días son un grupo chico. Por eso para mí la clave de los programas deportivos, como nos pasa en Punto Penal, es que buscamos llegar también a los que no consumen fútbol, entretener.