Goes anunció que Julio Toyos sufrió un infarto en un partido pero resultó ser "un mareo fuerte": el comunicado del club

Luego de que el club Goes anunciara que el periodista Julio Toyos había tenido un infarto en la noche del lunes durante un partido del equipo, el equipo aclaró que el exRadio Universal, Canal 10 y Canal 12 de 88 años había sufrido un "mareo fuerte".

El episodio ocurrió mientras el experiodista miraba el partido Goes - Unión Atlética por la Liga Uruguaya de Básquetbol, de ahí que fuera la institución de la que Toyos es hincha que hiciera el anuncio.

"Informamos que Julio no sufrió un infarto, fue un mareo fuerte y se llamó a la emergencia móvil, se realizaron nuevos estudios, se constató que no era infarto y que había habido un error en el diagnóstico inicial. Ya se encuentra mejor y descansando. ¡Tranquilo el Goes!", publicó el club en sus redes sociales.

RATINGS ¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

SERIES Hal & Harper, la pequeña serie independiente a la que le alcanza media hora para conquistarte el corazón

En la noche del lunes, el club anunció lo ocurrido como un infarto y transmitió sus buenos deseos al periodista, conocido por sus poemas para transmisiones deportivas, y que en 2017 se retiró de los medios.

Informamos que Julio no sufrió un infarto, fue un mareo fuerte y se llamó a la emergencia móvil, se realizaron nuevos estudios, se constató que no era infarto y que había habido un error en el diagnóstico inicial. Ya se encuentra mejor y descansando. ¡Tranquilo el Goes! https://t.co/0d1fbzkDRu

"Le deseamos una pronta recuperación al gran Julio Toyos, quien fue trasladado luego de sufrir un infarto mirando a su querido Goes. ¡El pueblo misionero está con vos, Julio!", escribió el club en sus redes sociales, junto a una imagen del periodista y el texto "Fuerza Julio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubgoesoficial/status/1985552860126515628?s=46&t=Fm83HxNDyc68BtmDW4SiUg&partner=&hide_thread=false Le deseamos una pronta recuperación al gran Julio Toyos, quien fue trasladado luego de sufrir un infarto mirando a su querido Goes.



¡El pueblo misionero está con vos, Julio! pic.twitter.com/2JitMo9xdi — Club Atlético Goes (@clubgoesoficial) November 4, 2025

Toyos tuvo el infarto durante el entretiempo del partido, que terminó con el triunfo de su equipo, el primero que consiguió en los seis encuentros que se han disputado hasta ahora en la Liga.

Entre los últimos trabajos en medios de Toyos estuvo su participación en el programa Esta boca es mía, que concluyó en 2011. Luego de dejar hace ocho años su rol en Universal, donde formaba parte del equipo de las transmisiones de fútbol encabezado por Alberto Kesman, Toyos se mantuvo alejado de los medios, más allá de conceder ocasionalmente alguna entrevista.

Uno de sus momentos de mayor exposición en los últimos años ocurrió en 2023, cuando insultó a la militante nacionalista Romina Celeste Papasso durante el acto que se hizo en la Intendencia de Montevideo por la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Toyos y Papasso lograron un acuerdo extrajudicial luego de que ella lo denunciara por daño moral, y el periodista le pagó una indemnización.