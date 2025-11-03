Después de alejarse de los escenarios, Ricardo Montaner vuelve a Uruguay: los detalles de El Último Regreso

Ricardo Montaner decidió parar después de más de 40 años de carrera musical. Pero este lunes, luego de varios años de silencio en los escenarios, anunció que vuelve a encontrarse con su público en El Último Regreso World Tour 2026.

Montaner volverá a Uruguay el próximo 5 de marzo en el marco de la gira que lo trae de vuelta a los escenarios y lo hará en el Antel Arena .

La gira que recorrerá América comenzará el 21 de febrero en Buenos Aires y llegará a Montevideo en las primeras noches de un recorrido que incluirá también paradas en Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de avanzar hacia el tramo de escenarios europeos.

"Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público ", expresa el anuncio del show.

Anuncio_RM

El cantante, referente del pop romántico en español, se presentó por última vez en Uruguay en 2022 en el marco del Montaner Tour con una selección de sus canciones más exitosas.

A fines de 2023 Montaner decidió parar. Durante un show en Costa Rica el cantante venezolano-argentino reveló que el final de esa gira marcaría una despedida temporal de los shows en vivo: "No sé cuando volveré", había dicho entonces.

Dos años pasaron desde aquel anuncio, en los que Montaner se dedicó al trabajo de estudio y a la vida familiar así como a apariciones como jurado en programas televisivos como La Voz. “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”, expresó el artista en el anuncio de su nueva gira.

99e2adf0-3278-ded3-ea1a-a047d7483e6c

Ricardo Montaner en Uruguay: las entradas

La venta de entradas para el show de Ricardo Montaner en Uruguay comenzará el próximo 10 de noviembre al mediodía y será exclusivo para clientes de tarjetas BBVA. La venta general comenzará dos días después, el 12 de noviembre, a la misma hora.

En cualquier caso, las entradas se comprarán a través del sitio web del Antel Arena: www.antelarena.com.uy.

Todavía no hay información sobre el precio de los tickets.