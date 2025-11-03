Soledad Silveyra sobre la eutanasia: "La vamos a tener en Uruguay, así que tengo que averiguar"

La actriz y conductora argentina Soledad Silveyra se refirió a la aprobación de la Ley de Eutanasia en Uruguay y aseguró que ya está "averiguando" sobre el procedimiento.

En una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae, Silveyra contó que actualmente el trabajo "sigue siendo una necesidad" actualmente y es parte de "pensar en la vejez".

En ese sentido, la actriz se refirió a la muerte y a la aprobación de la Ley de Eutanasia en Uruguay. " Yo soy proeutanasia , perdónenme aquellos que no, me lo perdonan, pero traten. Y sí, ya estoy averiguando todo eh. Todo, todo, todo", dijo.

Silveyra contó que está atravesando un momento muy difícil junto a una amiga que se encuentra "muy mal" de salud y habló sobre la tarea de cuidados y el impacto emocional que recae sobre la familia. " No se puede dejarle eso a los hijos. No es por mí, es por mis hijos que lo quiero hacer. No soportaría que mis hijos tengan que atravesar todo lo que está atravesando la hija de mi amiga. No lo soportaría".

"Ahora parece que la vamos a tener en Uruguay", dijo la actriz y señaló que está en búsqueda de escribano para averiguar los pormenores. "Sería ideal porque si no habría que irse a Suiza (...) Si esta en Uruguay es mucho mas cómodo porque me los llevo a todos", valoró Silveyra. La periodista entonces recordó que la legislación ampara únicamente a ciudadanos uruguayos. "Pero la ciudadanía te la podés sacar", respondió.

"Ahora, cuando vos me decís que trabajás por necesidad, ¿tiene que ver con esto, con estar ahorrando para esto?", le preguntó la periodista.

Soledad Silveyra respondió: "Y sí. Porque 60 años de laburo tengo y no tengo una… bueno, según con los ojos que se mire al lado de tantos ciudadanos que la están pasando mal ¿no? Por supuesto. Pero sí, porque si tenés que tener seis señoras que te cuiden como tiene mi amiga es una fortuna. Hoy un geriátrico bueno está en once millones de pesos. Es una fortuna, ¿se dan cuenta? ¿Y cuánto tiempo me van a tener ahí? No, no, no. No me parece ético, por otro lado, tanta plata. A las señoras hay que pagarles y es una fortuna".

Qué establece la ley de Eutanasia en Uruguay

En el primer artículo de la ley aprobada el pasado 15 de octubre establece el objetivo de "regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir".

En el segundo artículo, en tanto, detalla en qué casos puede solicitarse: "Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad".

Según el texto de la lay, desde que la persona solicita la eutanasia por escrito a un médico comienza un proceso que verificará que se cumplan las condiciones de la ley y verificará que la voluntad que el paciente expresa sea "libre, seria y firme".

El paciente podrá anular la solicitud en cualquier instancia del proceso y los médicos tendrán la posibilidad de plantear objeción de conciencia.