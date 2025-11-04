Exportaciones uruguayas superaron los US$ 11.000 millones entre enero y octubre de este año

Las exportaciones uruguayas de bienes completaron los primeros 10 meses del año con un aumento de 4%, con China y Brasil como principales compradores. La carne vacuna y la celulosa fueron los dos productos que lideraron el ranking de ventas al exterior.

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones -incluyendo las de zonas francas- entre enero y octubre alcanzaron los US$ 11.356 millones. Sin embargo, en octubre las colocaciones retrocedieron en la comparación interanual por una parada técnica en la planta de UPM en Fray Bentos .

El principal producto exportado en el acumulado del año fue la carne vacuna con US$ 2.184 millones y una suba interanual de 33% . Las ventas más relevantes fueron hacia Estados Unidos, China, la Unión Europea (UE), Israel y Brasil .

En segundo lugar se ubicó la celulosa con US$ 1.960 millones aunque con una baja de 9% en la que incidió la parada de una de las dos plantas de la pastera finlandesa. Los destinos más demandados fueron China, la UE, Estados Unidos, Turquía y Corea del Sur .

0024821721.webp Celulosa, mano a mano con la carne vacuna, una batalla positiva para Uruguay entre los principales rubros de exportaciones de bienes.

En tercer lugar quedó la soja con US$ 1.316 millones e incremento interanual de 16%. En este caso las colocaciones más importantes se verificaron en China, Argelia, Egipto, Reino Unido y Brasil.

Los productos lácteos también tuvieron un desempeño positivo con ventas externas por US$ 1.316 y crecimiento de 16%. Argelia, Brasil, Mauritania, Chile y la Federación Rusa fueron los principales compradores.

En quinto lugar quedó el concentrado de bebidas con US$ 631 millones y baja interanual de 8%. En este caso se destacaron las colocaciones en Guatemala, México, Brasil, Honduras y Colombia.

Exportaciones por destinos

En el desglose por destinos, China se consolidó como el primer comprador de mercadería uruguaya por US$ 3.047 millones en los primeros 10 meses del año y aumento de 10%.

En segundo lugar quedó Brasil con US$ 1.673 millones y disminución interanual de 13%.

Luego quedó la UE con US$ 1.506 millones y suba mínima de 1%.

El listado de los primeros destinos se completó con Estados Unidos, Argentina, Turquía, México, Argelia, Chile y el Reino Unido.