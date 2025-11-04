Adeom denunció afectaciones en servicios por recortes en la IM y señaló que la limpieza es donde "más se nota"

Tras los rectores en el Presupuesto anunciados por Mario Bergara semanas atrás para la Intendencia de Montevideo ( IM ), la secretaria general del sindicato de funcionarios municipales ( Adeom ), Silvia Tejera, denunció afectaciones en los servicios y aseguró que en la limpieza es donde "más se nota" .

"Cuando el intendente (Bergara) hizo público estos recortes que iba a llevar adelante, ya empezamos a adelantar que iban a haber servicios que se iban a ver resentido. Hoy en día, la limpieza es uno en los que más se nota ", dijo en diálogo con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Tras esto, se refirió al recorte de las horas extra y del conocido como "sexto día" de labor, que suma una jornada más a la semana laboral, y apuntó que esto llevó a que "estemos en la situación que estamos" , con contenedores "desbordados" y "demás".

"Esto no es por ninguna medida que esté tomando el sindicato, es producto de los recortes aplicados por el intendente ", aseguró Tejera.

Consultada por si han mantenido reuniones con la comuna por este tema, respondió que sí, afirmó que tras el último encuentro sintieron que les "tomaron el pelo" y reveló que decidieron que "no iban a concurrir más" reuniones.

Finalmente, explicó que los recortes están generando además afectaciones en los ingresos de los funcionarios, muchos de lo cuales "no van a llegar a fin de mes".

En setiembre, el intendente de la capital, Mario Bergara, anunció en una conferencia de prensa una serie de medidas para hacer frente a la situación financiera adversa en la Intendencia de Montevideo, que cerró en 2024 con un déficit ocho veces superior al registrado en 2023.

Bergara anunció un paquete de ocho medidas que se aplicarán entre octubre y marzo de 2026. Entre ellas hay algunas vinculadas directamente con las retribuciones personales, como la reducción de 40% en las horas extras y viáticos, la reducción de 30% del trabajo en sexto día, la revisión y la reducción de los montos que se pagan por compensaciones y asignaciones de funciones, y la reducción de 20% en las extensiones horarias.

Las medidas tendrán un semestre de duración a partir de octubre.