Reducción de horas extra y postergación del pago del subsidio al boleto: las ocho medidas de la IM para el "ordenamiento financiero"

La Intendencia de Montevideo presentó ocho medidas para "el ordenamiento financiero y eficiencia en la gestión" de la comuna, debido a que " está comprometida con el cumplimento de un conjunto de políticas públicas".

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La intendencia encabezada por Mario Bergara afirma que es "el contexto financiero actual" el que "marca la necesidad de implementar un paquete de medidas orientadas a fortalecer el ordenamiento financiero y mejorar la eficiencia del gasto", entre otros puntos.

Las ocho medidas se desarrollarán entre octubre y marzo de 2026 y se enmarcan en tres ejes.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Con apoyo de blancos y colorados, aprobaron solicitud de crédito para la Intendencia de Montevideo

MONTEVIDEO Bergara aseguró que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa" en la Intendencia de Montevideo

"Reprogramar o reestructurar gastos que no resulten imprescindibles en esta coyuntura ", "optimizar los recursos en áreas administrativas y operativas" y "reforzar los controles para asegurar un uso eficiente y transparente de los fondos públicos", son los ejes anunciados por la intendencia.

Cuáles son las ocho medidas anunciadas por la Intendencia de Montevideo

20250616 Mario Bergara y Carolina Cosse después de que el intendente electo presentara su gabinete para la Intendencia de Montevideo Foto: Inés Guimaraens

Las medidas tendrán un semestre de duración a partir de octubre.

Reducción en el entorno de un 10% de los contratos con empresas y proveedores de mayor porte vigentes en el período del presente plan, en acuerdo de partes. Postergación de un 10% del pago del subsidio al boleto a las empresas del transporte colectivo. No se otorgarán exoneraciones a los grandes espectáculos Habrá un número de contratos de confianza política menor a los vigentes en diciembre de 2024, con una remuneración global sensiblemente menor. Reducción de un 40% de horas extras y jornadas especiales (viáticos) Reducción de un 30% de trabajo en sexto día Revisión y reducción de al menos un 10% en los montos pagados por compensaciones a la tarea y asignación de funciones. Reducción de un 20% de las extensiones horarias a partir del vencimiento de las resoluciones que se encuentren vigentes

Bergara aseguró que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa" en la Intendencia de Montevideo

20250912 El intendente Mario Bergara durante una conferencia de prensa donde anunció medidas financieras a corto plazo Foto: Intendencia de Montevideo

Bergara afirmó que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa, de administraciones anteriores" en la comuna que hoy le toca dirigir.

La creación de este "relato", es algo que no se puede "avalar", aseguró el actual intendente de la capital en rueda de prensa.

"Todos somos conscientes de la situación financiera de la intendencia, lo hemos dicho en la campaña y lo seguimos diciendo", dijo Bergara, más allá de que según él, se promueve un "relato" sobre la realidad de la comuna.

A su vez, destacó que la intendencia tiene un marco económico "saludable" con niveles de endeudamiento "sobre los ingresos bastante bajo".