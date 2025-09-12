Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Domingo:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Reducción de horas extra y postergación del pago del subsidio al boleto: las ocho medidas de la IM para el "ordenamiento financiero"

El intendente Mario Bergara afirmó que "marca la necesidad de implementar un paquete de medidas orientadas a mejorar la eficiencia del gasto"

12 de septiembre 2025 - 20:08hs
Intendencia de Montevideo fachada
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Intendencia de Montevideo presentó ocho medidas para "el ordenamiento financiero y eficiencia en la gestión" de la comuna, debido a que "está comprometida con el cumplimento de un conjunto de políticas públicas".

La intendencia encabezada por Mario Bergara afirma que es "el contexto financiero actual" el que "marca la necesidad de implementar un paquete de medidas orientadas a fortalecer el ordenamiento financiero y mejorar la eficiencia del gasto", entre otros puntos.

Las ocho medidas se desarrollarán entre octubre y marzo de 2026 y se enmarcan en tres ejes.

Más noticias
bergara aseguro que hay un intento de instalar un relato de una gestion caotica y desastrosa en la intendencia de montevideo
MONTEVIDEO

Bergara aseguró que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa" en la Intendencia de Montevideo

con apoyo de blancos y colorados, aprobaron solicitud de credito para la intendencia de montevideo
GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Con apoyo de blancos y colorados, aprobaron solicitud de crédito para la Intendencia de Montevideo

"Reprogramar o reestructurar gastos que no resulten imprescindibles en esta coyuntura", "optimizar los recursos en áreas administrativas y operativas" y "reforzar los controles para asegurar un uso eficiente y transparente de los fondos públicos", son los ejes anunciados por la intendencia.

Cuáles son las ocho medidas anunciadas por la Intendencia de Montevideo

20250616 Mario Bergara y Carolina Cosse después de que el intendente electo presentara su gabinete para la Intendencia de Montevideo

Las medidas tendrán un semestre de duración a partir de octubre.

  1. Reducción en el entorno de un 10% de los contratos con empresas y proveedores de mayor porte vigentes en el período del presente plan, en acuerdo de partes.
  2. Postergación de un 10% del pago del subsidio al boleto a las empresas del transporte colectivo.
  3. No se otorgarán exoneraciones a los grandes espectáculos
  4. Habrá un número de contratos de confianza política menor a los vigentes en diciembre de 2024, con una remuneración global sensiblemente menor.
  5. Reducción de un 40% de horas extras y jornadas especiales (viáticos)
  6. Reducción de un 30% de trabajo en sexto día
  7. Revisión y reducción de al menos un 10% en los montos pagados por compensaciones a la tarea y asignación de funciones.
  8. Reducción de un 20% de las extensiones horarias a partir del vencimiento de las resoluciones que se encuentren vigentes

Bergara aseguró que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa" en la Intendencia de Montevideo

20250912 El intendente Mario Bergara durante una conferencia de prensa donde anunció medidas financieras a corto plazo

Bergara afirmó que "hay un intento de instalar un relato de una gestión caótica y desastrosa, de administraciones anteriores" en la comuna que hoy le toca dirigir.

La creación de este "relato", es algo que no se puede "avalar", aseguró el actual intendente de la capital en rueda de prensa.

"Todos somos conscientes de la situación financiera de la intendencia, lo hemos dicho en la campaña y lo seguimos diciendo", dijo Bergara, más allá de que según él, se promueve un "relato" sobre la realidad de la comuna.

A su vez, destacó que la intendencia tiene un marco económico "saludable" con niveles de endeudamiento "sobre los ingresos bastante bajo".

Temas:

Intendencia de Montevideo ordenamiento Mario Bergara

Seguí leyendo

Las más leídas

Explosion en restaurante Bosque Bambú

Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
POLICIALES

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena
ACCIDENTE

Mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena: Policía se rectificó y dijo que alcoholemia dio 0,34

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos