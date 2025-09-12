Transporte informó de afectación en la Ruta Interbalnearia por obras viales a partir del lunes; serán hasta comienzos de octubre

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que se afectará la circulación de Ruta Interbalnearia por obras viales a partir de este lunes 15 de setiembre.
Las afectaciones serán a la altura de Salinas y de Parque del Plata, según comunicaron las autoridades.
En cuanto a la primer afectación será entre el kilómetro 37 y el 38,4, allí habrá una reducción de circulación, cierre de cuadras puntuales y desvíos, por el lapso de un mes.
En cuanto a Parque del Plata, la afectación será del kilómetro 50 a 51 que implicará un cierre alternado por carriles: una semana lado Sur, y otra por el lado Norte.
Esto se extenderá hasta el viernes 3 de octubre. "Esta afectación se debe a que se están ejecutando obras viales en ambos tramos", informaron desde Transporte.
Las autoridades de la cartera recomiendan "planificar traslados y conducir con precaución", debido a estas modificaciones en el tránsito.