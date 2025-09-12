Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Domingo:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / INTERBALNEARIA

Transporte informó de afectación en la Ruta Interbalnearia por obras viales a partir del lunes; serán hasta comienzos de octubre

Las afectaciones serán a la altura de las ciudades de Salinas y de Parque del Plata, informaron las autoridades

12 de septiembre 2025 - 21:45hs
Radar en la ruta Interbalnearia

Radar en la ruta Interbalnearia

Inés Guimaraens

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que se afectará la circulación de Ruta Interbalnearia por obras viales a partir de este lunes 15 de setiembre.

Las afectaciones serán a la altura de Salinas y de Parque del Plata, según comunicaron las autoridades.

En cuanto a la primer afectación será entre el kilómetro 37 y el 38,4, allí habrá una reducción de circulación, cierre de cuadras puntuales y desvíos, por el lapso de un mes.

Más noticias
Archivo. 
MONTEVIDEO

IM anunció cortes y desvíos en el tránsito por obras que demandarán unos dos meses: ómnibus cambian recorrido

choque entre dos camiones dejo a un hombre grave: la ruta 5 estuvo parcialmente obstruida
TACUAREMBÓ

Choque entre dos camiones dejó a un hombre grave: la Ruta 5 estuvo parcialmente obstruida

En cuanto a Parque del Plata, la afectación será del kilómetro 50 a 51 que implicará un cierre alternado por carriles: una semana lado Sur, y otra por el lado Norte.

Esto se extenderá hasta el viernes 3 de octubre. "Esta afectación se debe a que se están ejecutando obras viales en ambos tramos", informaron desde Transporte.

Las autoridades de la cartera recomiendan "planificar traslados y conducir con precaución", debido a estas modificaciones en el tránsito.

Temas:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP Salinas Parque del Plata

Seguí leyendo

Las más leídas

Explosion en restaurante Bosque Bambú

Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
POLICIALES

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena
ACCIDENTE

Mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena: Policía se rectificó y dijo que alcoholemia dio 0,34

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos