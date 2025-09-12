Dólar
/ Nacional / MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

Un hombre que se encontraba junto con la victima resultó ileso y manifestó que fueron abordados por dos personas en una moto

12 de septiembre 2025 - 8:58hs
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.

Una mujer de 26 años fue asesinada de varios disparos durante la madrugada de este viernes en Playa Verde, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Según la misiva policial, un llamado al servicio de emergencia 911 en horas de la madrugada daba cuenta que una mujer había sido herida por disparos de arma de fuego mientras se encontraba dentro de un vehículo en la intersección de Rambla Costanera y Leonardo Olivera, en Playa Verde.

Efectivos policiales concurrieron rápidamente al lugar y trasladaron a la victima, de 26 años, a un centro de asistencia médica. Al arribar se constató que presentaba dos disparos de arma de fuego en el pecho. Pese a los esfuerzos médicos, momentos después se constató su fallecimiento.

Por otra parte, un hombre que se encontraba junto con la victima resultó ileso y manifestó que se encontraban dentro del vehículo cuando fueron abordados por dos personas en una moto.

Según su testimonio, los desconocidos les exigieron la billetera a la joven y posteriormente efectuaron los disparos.

El departamento de Homicidios de Zona Operacional V tomó el caso.

Temas:

mujer playa policía Maldonado

