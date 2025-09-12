Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Mujer alcoholizada atropelló a cuatro personas afuera del Antel Arena: Policía se rectificó y dijo que alcoholemia dio 0,34

Una mujer, de 55 años, se encuentra internada en estado grave

12 de septiembre 2025 - 10:02hs
El hecho ocurrió en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga, frente al Antel Arena

Leonardo Carreño

Leonardo Carreño

Una mujer de 28 años bajo los efectos del alcohol atropelló con su camioneta a cuatro personas, una de ellas menor de edad, afuera del Antel Arena, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según el parte policial, el hecho se registró pasadas las 23:30 horas de este jueves en la intersección de Avenida José Pedro Varela y Damaso Larrañaga (ex Propios), frente al Antel Arena.

Un móvil policial se dirigió al lugar y constató que la conductora del vehículo, despistó y embistió a las víctimas generándoles distintas lesiones.

De acuerdo con la información oficial, los lesionados son un adolescente de 16 años y tres mujeres, de 40, 53 y 55 años.

El adolescente sufrió "traumatismo de pierna izquierda" y fue trasladado al Hospital Americano. La mujer de 40 años fue diagnosticada con traumatismo encéfalocraneano (TEC) y fue trasladada a la Médica Uruguaya.

La de 53 años , en tanto, también fue diagnosticada con TEC con pérdida de conocimiento y traumatismo en una de sus piernas, siendo derivada al Hospital Militar. La otra mujer, de 55 años, resultó politraumatizada grave y fue trasladada al SMI.

La conductora era única ocupante del vehículo y fugó del lugar luego del accidente, pero posteriormente se presento en Seccional 13ª donde se le realizo una prueba de espirometría que en primera instancia había arrojado un supuesto resultado positivo 3,8 gramos de alcohol por litro de sangre, pero pasadas las 10:20 el Ministerio del Interior se rectificó y aclaró que el resultado es de 0,34 g/l.

De acuerdo a su relato, se fue del lugar por temor a ser agredida.

