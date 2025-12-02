Dólar
Economía y Empresas / Uruguay

Crecen las ventas al exterior y Uruguay se encamina a cerrar el año con aumento de exportaciones

Carne vacuna, celulosa y soja lideraron el listado de los principales productos exportados

2 de diciembre 2025 - 5:00hs
Exportaciones de Uruguay&nbsp;

Exportaciones de Uruguay 

Las ventas al exterior -incluidas las de zonas francas- llegaron a US$ 12.398 millones entre enero y noviembre, con una suba interanual de 4%, según informó este lunes el Instituto Uruguay XXI. Con el acumulado de los 11 meses se prevé que las exportaciones superen el registro de 2024 (US$ 12.845 millones) y podrían cerrar un año récord en caso que pasen los US$ 13.356 millones de 2022.

Según la información oficial, China fue el principal comprador de bienes uruguayos con US$ 3.284 millones y un aumento interanual de 11%. En segundo lugar se ubicó Brasil con US$ 1.807 millones, aunque con descenso de 11%. El tercer sitio lo ocupó la Unión Europea con US$ 1.658 millones y resultado neutro en la relación con un año atrás. Estados Unidos y Argentina completaron el listado de los cinco destinos más importantes.

En el desglose por productos, la carne vacuna tuvo el mejor desempeño con exportaciones por US$ 2.444 millones e incremento interanual de 32%. Los principales compradores fueron Estados Unidos, China, la Unión Europea, Israel y Brasil.

En segundo lugar de importancia se ubicó la celulosa con ventas por US$ 2.103, pero con disminución interanual de 10%. Los destinos más relevantes fueron China, Unión Europea, Estados Unidos, Turquía y Corea del Sur.


Celulosa

Celulosa

El tercer puesto fue para la soja con US$ 1.410 millones y crecimiento de 18%. Además de China, los compradores más importantes fueron Argelia, Egipto, Reino Unido y Brasil. En cuarto y quinto lugar quedaron los productos lácteos con US$ 848 millones y el concentrado de bebidas con US$ 693 millones.

Exportaciones de noviembre

Uruguay XXI informó que la carne vacuna fue el principal producto vendido en noviembre con US$ 268 millones e incremento anual de 26%. El informe indicó que el volumen exportado superó los 35.600 toneladas

La celulosa también ocupó el segundo lugar de las colocaciones mensuales con US$ 142 millones, aunque con un retroceso de 21% y una participación en el total de 13%. Se exportaron más de 261.000 toneladas con una baja interanual de 19% impulsada por menores ventas a China y la Unión Europea.

Al igual que en el acumulado, la soja quedó como tercer producto vendido. Las exportaciones fueron por US$ 94 millones, con un aumento de 80% en la comparación con igual período de 2024. China se consolidó como el principal comprador al concentrar el 84% de las exportaciones. Luego estuvieron Estados Unidos y Argentina.

Además, los productos lácteos tuvieron un buen desempeño mensual con ventas por US$ 90 millones y suba interanual de 11%. En este caso, Argelia continuó como principal comprador, seguido por Brasil y Nigeria.

El quinto producto mensual fue el concentrado de bebidas con US$ 61 millones y resultado interanual neutro. Los principales destinos estuvieron en la región y fueron Guatemala, Brasil, Honduras y México.

