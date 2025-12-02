Intendente de Colón presentó al gobierno de Orsi padrones alternativos río abajo para relocalizar la planta de hidrógeno verde en Paysandú con "las mismas condiciones"

El intendente de Colón , José Luis Walser , entregó el miércoles pasado a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, una carpeta con distintos documentos entre los que se contiene la propuesta de varios padrones alternativos río abajo en los que relocalizar la planta de hidrógeno verde de HIF Global y que a su entender asegurarían a los inversores “las mismas condiciones”.

Walser fue parte de la delegación argentina encabezada por el flamante canciller Pablo Quirno y por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , que visitó el Palacio Santos para abrir un “canal de diálogo” formal con el gobierno de Yamandú Orsi . “Fue una reunión muy importante y la primera vez que hay una instancia institucional de este tipo donde se plantean de primera mano cuáles son las problemáticas”, dijo a El Observador el intendente vecino de la orilla sanducera.

Entre la documentación aportada por Walser se cuenta una carta enviada al canciller argentino el 22 de setiembre en que enumera los “perjuicios” que a su entender la planta de HIF Global causaría a Colón y le pide “la intervención personal” para que “respalde el reclamo” desde las comunidades ribereñas. Uno de los reparos apunta contra la “contaminación visual que las enormes chimeneas generarán” y su “sensible menoscabo en la actividad turística” que supone la “principal fuente de ingresos” y “en muchos casos” la “única” para Colón.

El intendente argentino también observó que habrán “emisiones difusas, compuestos orgánicos volátiles” originados por los tanques de almacenamiento de metanol y sus derivados. “La ubicación que actualmente se propone para la planta se encuentra en línea recta a nuestra planta urbana sin una barrera física que retenga cualquier tipo de contaminación, ya que los vientos predominantes de nuestra región son del cuadrante ENE a ESE y que implicarán que seamos constantemente alcanzados por dichos contaminantes y olores”.

“Para graficar por qué la amenaza más importante es la contaminación visual”, Walser mencionó que las chimeneas de hasta 80 metros –de acuerdo a las excepciones de alturas autorizadas por la Junta Departamental de Paysandú al recategorizar los terrenos– serían “significativamente más altas” que las de las curvas de niveles entre la ribera argentina y la uruguaya. “Se van a ver con muchísima más claridad desde el lado argentino”, afirmó el intendente.

hif paysa Radio trazado por la Municipalidad de Colón desde la planta de Alur en Paysandú hasta el sitio en que se proyectan las instalaciones de HIF Global Cedida a El Observador

“Dentro de la carpeta está un estudio que hicimos en que poniendo un radio determinado no se modifican las cuestiones estructurales del proyecto, porque se respetan las distancias con las vías férreas, la distancia con la planta de Alur, que es una de las cuestiones que siempre se ponen en el tapete”, afirmó Walser. A entender del jerarca, “el terreno representa el 0,00016% del costo” del proyecto –HIF Global anticipó una inversión de US$ 6 mil millones–, lo que sería “un costo insignificante” para “relocalizar el terreno”.

De acuerdo a dos placas aportadas por la Municipalidad de Colón a El Observador, si se mantiene el radio de distancia que tendría la planta de HIF Global con la de Alur en las afueras de Paysandú –citada por los inversores como una de las razones determinantes para la ubicación propuesta–, surgen varios padrones posibles hacia el sur que a entender de los argentinos respetaría el acceso a dicha planta y al mismo tiempo alejaría las instalaciones industriales de Colón.

Los terrenos quedarían más abajo en la línea del Río Uruguay, ya no frente a la Isla del Queguay Grande, sino frente a la Isla San Francisco, al norte de la ciudad sanducera. Otros terrenos posibles propuestos por el intendente Colón están situados en las afueras de Paysandú, aunque hacia el este, cruzando la ruta 3.

“En ese radio que establecimos hay múltiples terrenos que reúnen las mismas condiciones y que podrían ser tomados en cuenta para relocalizar la planta”, aseguró Walser, quien se ha plegado a las manifestaciones del otro lado del puente y ha acusado al presidente Orsi de no cumplir su palabra.

LA segunda1 181822 Padrones propuestos por el intendente de Colón al gobierno uruguayo Captura, cedida a El Observador

El contrapunto con Nicolás Olivera

Durante el encuentro del pasado miércoles, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, insistió en que no hay ninguna posibilidad de relocalizar la planta y se preguntó si “la inversión banca” hacerlo, dado que ya todo el trabajo para recategorizar los actuales padrones insumió de por sí “dos años”. También la ministra Cardona ha afirmado meses atrás que no es posible cambiar la ubicación.

Walser recusó: “Él (Olivera) manifestó que si a la empresa le decimos que la tenemos que relocalizar se iría. Yo le pregunté si era una manifestación de él o de la empresa”, y aseguró que ese escenario no está planteado en ningún documento. De acuerdo al intendente de Colón, hubo un intercambio “con absoluto respeto” en la Cancillería uruguaya en que él planteó que “si había una cuestión de urgencia de la empresa que no quiere esperar unos meses”, él también tenía para decirle al sanducero que Colón “hace 70 años” que funciona con “una actividad preexistente” como el turismo. A su entender, la relocalización sería “un ganar-ganar”.

En un informe titulado “El turismo como motor de desarrollo económico y social en Colón y la Microrregión Tierra de Palmares”, Walser enumeró ante las autoridades uruguayas que en su localidad hay 12 mil plazas estables más casi 6 mil plazas de camping durante la temporada estival, con entre 2 mil y 3 mil puestos de empleo vinculados al alojamiento y hasta 6.200 personas que directa o indirectamente trabajan en rubros turísticos. “En una ciudad de 40 mil habitantes, significa que 1 de cada 7 colonenses participa laboralmente en la cadena turística y el resto del empleo privado tiene en mayor o menor medida vinculación con la actividad”, aseguró el intendente de Colón.

El informe aportado por Walser enlista también que a un río Uruguay ya presionado por el “cambio climático” y la “proliferación de algas durante el verano” se le suma “una nueva fuente de amenaza de impacto negativo” que “pone en estado de alerta a toda la población”.

Entre los documentos que entregó a Cardona hay una serie de proyecciones con líneas de vista en corte en distintos balnearios de la ribera –como Arroyo de la Leche, Playa Inkier, Brown, Quirós, Termas Colón y Liebig– que justifican que “es imposible mitigar el impacto visual” de las chimeneas al no existir una “barrera forestal” que las tape.

Otro de los anexos expone 19 preguntas enviadas al CEO de HIF Uruguay, Martín Bremmerman, entre las que se incluye un requerimiento de “vistas de planta en 3D o SketchUp” para “poder visualizar el tamaño de la misma”.

El Ministerio de Ambiente uruguayo otorgó la semana pasada la Viabilidad Ambiental de Localización para que HIF desarrolle su proyecto en los padrones 11.950 y 11.951 que propuso en su versión original.

La compañía justificó esa ubicación en base a su cercanía con la planta de Alur que captará el CO2 biogénico y a la que serán conducidos los productos finales desde la planta de HIF mediante ductos; también por la proximidad con “volúmenes necesarios de biomasa para reutilizar como combustibles en la caldera” de la planta, la cercanía del río Uruguay para una toma de agua para electrólisis, el acceso a un puerto ya existente de Ancap en Nuevo Paysandú y la fácil llegada a los servicios de la ciudad sanducera.