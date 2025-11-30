Orsi y la comunicación presidencial: oscureciendo para aclarar

Cuando estamos llegando a los nueve meses de mandato del presidente Yamandú Orsi, le tocó enfrentar una semana crítica desde el punto de vista comunicacional. En una semana tuvo que salir dos días a aclarar sus dichos de horas antes: primero por no estar enterado del homicidio de un policía en una rapiña y luego por la comentada mención al dudoso democrático presidente salvadoreño Nayib Bukele como “ejemplo” cuando se refería al tema de la seguridad en la entrevista con Búsqueda.

Ambos episodios obligaron a varios representantes del gobierno a intentar interpretar o traducir los dichos de Orsi, al tiempo que azuzaron a la oposición, pero sobre todo dejaron una serie de preguntas difíciles de responder, además de hacer merecedores de algún reproche a los asesores del presidente. Sobre todos estos aspectos te hablaré en esta newsletter EnClave.

El estilo de comunicación del mandatario es particular y distinto a cualquiera de los modelos que hemos tenido en Uruguay desde el retorno de la democracia. Su forma de hablar llana, simple, su estilo bonachón, acompañado por gestos que denotan entusiasmo y atención en lo que le cuentan, hacen que se lo perciba como alguien cercano y que caiga bien.

El problema está en su forma de declarar y de exponer sus ideas. Suele ser entreverado y enredarse a la hora de hilvanar sus pensamientos. Tanto que, sobre algunos temas, cuesta sacar en limpio qué piensa. Si a eso se le agrega que está todos los días en los informativos hablando de los más variados asuntos de la agenda cotidiana, las chances de que cometa errores aumentan.

Esto quedó de manifiesto este jueves en la entrevista con Búsqueda, cuando se refirió a la seguridad y sacó a relucir el modelo del presidente de El Salvador, Bukele. “La seguridad es un tema del que hay que hablar. El ejemplo es Bukele. Es El Salvador. El ejemplo de un proceso”, dijo Orsi. Entonces el periodista le preguntó si se refería a uno positivo o negativo. "Ejemplo. Ejemplo para analizar”, respondió.

Luego, en lugar de aclarar qué quiso decir al traer ese ejemplo, Orsi contó que días atrás en Bolivia, cuando estuvo en la asunción del presidente Rodrigo Paz, se encontró con un “mano derecha” de Bukele, que le contó que uno de sus referentes históricos era Raúl ‘Bebe’ Sendic, el guerrillero que integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Quien le nombró a Sendic fue el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, que es de origen izquierdista, al igual que Bukele.

Su reflexión fue: “Son procesos raros, ¿no? Que tienen esos países”, y agregó: “Tenemos que poder hablar con más claridad de esto y no olvidarnos jamás que hay razones, que hay causas, que no es solo que al europeo le gusta consumir cocaína”.

Obviamente, sus dichos generaron muchísimo revuelo y tuvo que salir a aclararse. En la tarde, mientras en el programa Fácil desviarse de Del Sol FM hablaban del tema, como lo hicieron todos los programas ese día y al día siguiente, el propio presidente llamó para salir al aire.

Dijo que lo que le “llama la atención” del modelo Bukele es “el nivel de adhesión que generan en la población políticas de ese tipo”. “Dicho de otra forma: aplicarla en Uruguay es imposible e inaceptable, y lo digo convencidísimo de que no podés hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia y la libertad”, aseguró. Minutos después volvió sobre el respaldo de los ciudadanos a esa política y redondeó: “Entonces, vos decís ‘¿cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación de seguridad que se vuelve imperiosa?’. A eso me refiero..."

Todo este episodio hace preguntarse ¿por qué meterse él sólo en el lío de mencionar a Bukele? ¿por qué no aclaró enseguida que era un ejemplo negativo y que no es lo que quiere hacer en Uruguay? Creo que no hay dudas de eso y remarcarlo le habría ahorrado tener que salir luego a aclarar. Y también: ¿a quién le habló cuando decidió mencionar a Bukele?

Mensajes confusos

Yamandú Orsi Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Este jueves en la tertulia de En perspectiva el herrerista Tomas Teijeiro dijo que Orsi es un hombre muy inteligente, admitió que fue subestimado por la coalición republicana en la campaña, e interpretó que pudo haber sido una jugada para “dejar contenta a la gente de derecha” y generar agenda.

Es una interpretación válida pero si esa fue la intención, no le salió muy bien. El propio Orsi admitió que se equivocó cuando llamó a la radio de tarde para aclarar sus expresiones. Y hasta diría que un poco se hundió más en el barro al plantear que, si ese modelo tiene tanta adhesión, era digno de analizar. ¿Todo lo que tenga adhesión en el mundo debe ser analizado, aunque atente contra principios básicos como los derechos humanos y la democracia? ¿No es mejor tener claro qué se quiere hacer, transmitirlo e ir con firmeza hacia esa meta?

Además, el eje del plan nacional de seguridad que viene desarrollando el Ministerio del Interior y que es encabezado por el crimonólogo Emiliano Rojido se ha planteado como una “alternativa a Bukele”. Es decir, se parte de la base de que hay que buscar un camino distinto para mejorar la seguridad.

Además, en el sistema político uruguayo –ni siquiera el más derechista del espectro- ha expresado que el de Bukele sea el camino. Aunque es cierto que a nivel de la opinión pública sí se escuchan reclamos de ese tipo, pero sin tener mucha idea de qué significa y más bien como sinónimo de mano dura. Lo que realmente ha hecho Bukele es limpiar las calles con detenciones al barrer y sin las más mínimas garantías, ya que El Salvador vive en un estado de excepción.

La versión transmitida a Búsqueda fue que la intención del presidente fue proponer una estrategia más frontal en el combate a la delincuencia y que, por eso, mencionó el “modelo Bukele” para pasar el mensaje de que Uruguay debe enfrentar con más firmeza el problema del narcotráfico.

Pero esa explicación tampoco formó parte de la aclaración de Orsi en la tarde, cuando se comunicó con el programa radial. Allí se limitó a aclarar que jamás aplicaría ese método, pero no ahondó en cómo solucionar el tema de la inseguridad, que es lo único que la gente quiere.

¿Qué sería un combate más frontal al delito y mayor firmeza? ¿Es la oposición a los reclamos de la mano dura vs la visión “frutillita”? ¿No se supone que es lo que viene haciendo el Ministerio del Interior con las incautaciones de droga, los operativos en los que detuvo a narcos como Betito Suárez o a Fernández Albín en Buenos Aires y que el mismo Orsi reivindicó en otro momento de la entrevista?

En la entrevista dijo dos cosas más que son elocuentes. Primero, admitió no estar conforme con su gestión, dijo hay cosas para “corregir” y “repensar estrategias de gestión o de comunicación”, luego de mirar las mediciones de opinión pública que muestran cierta insatisfacción con la gestión de su gobierno.

Lo otro que afirmó, con una sonrisa y queriendo ser irónico, es que le “encanta” que piensen que no manda, porque así pasa “bajo el radar”, en relación a las críticas que recibe en ese sentido desde la oposición. Y eso lo complementó con la siguiente frase: “Cuando los ministerios salen y a veces me sorprendo por cosas que están pasando digo: ¡mejor que no me enterara porque para eso están, que trabajen!”.

Si bien eso denota confianza en su gabinete y refuerza su idea de que el mandatario no debe estar en “absolutamente todos los temas” porque es "fortaleza pero también una debilidad”, no puede pasar que al presidente se le escapen temas importantes como la muerte de un policía, por mencionar el otro ejemplo de esta semana. Ese fue un grave error de él pero también de sus asesores en comunicación que lo mandaron a la guerra con un tenedor.

Recién van nueve meses y queda mucho mandato por delante. Se viene el segundo año, en el que el gobierno podrá actuar con presupuesto propio y poner en marcha varios de los planes anunciados, entre ellos el de seguridad.

Pero en la semana que pasó alguien le podría haber aconsejado al presidente: "No aclare que oscure".