Precios en Argentina y Brasil: las compras, las consultas al dentista y la posibilidad de medidas gatillo

Las diferencias de precios con Argentina y Brasil se mantienen en algunos rubros, pese a haberse moderado en el primer caso. Igualmente persisten algunas incertidumbres y frente a la posibilidad de nuevas distorsiones se plantea la opción de aplicar medidas gatillo de protección al comercio fronterizo .

Los últimos informes elaborados por el Observatorio Económico de Salto de la Universidad Católica mostraron una diferencia de precios a favor de Argentina de 37% y de 74% en el caso de Brasil . Para profundizar sobre esta situación, una delegación del observatorio concurrió esta semana a la comisión especial de frontera con Argentina de la Cámara de Diputados.

La participación de los especialistas en el ámbito legislativo fue después que el Poder Ejecutivo reglamentó un régimen especial para la frontera con el objetivo de atenuar la diferencia de precios con los países vecinos. En esta primera etapa las zonas beneficiadas son seis y todas en la frontera con Brasil: Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión .

El régimen especial habilita a importar definitivamente determinadas mercaderías definidas por el Ministerio de Economía, exentas del pago de todo tributo y paratributo, incluidos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específico Interno (IMESI), con un procedimiento aduanero simplificado.

El director Emilio Silva comentó en la comisión que se manejan lógicas diferentes en las fronteras con Argentina y Brasil. “Con respecto a Brasil hay gente que, independientemente de las medidas que se tomen, va a seguir adquiriendo los productos, ahora por la gran diferencia de precios y porque en algunos casos no existe el control fronterizo, porque son fronteras abiertas”, expuso.

Pablo Cortondo, uno de los integrantes del equipo técnico del observatorio indicó que hay personas que acceden a bienes en Melo a precios más baratos que en Aceguá. “Eso ocurre por temas de contrabando: los bienes llegan muchos más baratos a la ciudad que si uno va a la frontera en sí”, expresó.

“Otra cosa que podría resultar de interés es implementar algún tipo de medida gatillo que permite decir que a partir de tal medición sería conveniente la aplicación”, mencionó.

Silva añadió que sin perjuicio de todas las medidas administrativas, la mercadería llega de Brasil y Argentina y está a disposición no solo en ferias, sino también en comercios de barrio. “Además, no es el público común y corriente el que la traslada”, dijo.

El responsable del observatorio coincidió con Cortondo en que se deben instrumentar mecanismos gatillo que se disparen a partir de determinado porcentaje de brecha de precios.

Sobre la compra de servicios, Silva comentó que el cruce fronterizo es algo inevitable que tiene que ver con la competitividad. “¿Cómo evitamos que alguien se vaya a hacer un tratamiento odontológico a Argentina? Es más, yo no sé si eso es bueno. Creo que hay que apostar a la competitividad, porque si algo no se hace en Argentina, se hace en Brasil, en Paraguay o en cualquier otro lado que convenga”, expuso.

El director del observatorio indicó que algo similar ocurre con el turismo. “¿Qué podemos hacer? ¿Le vamos a prohibir a la gente que vaya, por ejemplo, a las Termas de Federación”, preguntó. Ese complejo termal está ubicado en la provincia argentina de Entre Ríos.

IMG_7318.webp El cierre de las termas durante Semana Santa causó un "daño muy grande" a los operadores turísticos Intendencia de Salto

Actualmente, la dependencia salteña de la Universidad Católica realiza un estudio del perfil del turista comparando Salto y Federación. Un resultado preliminar indica que la tercera parte de los visitantes al complejo argentino son uruguayos. El mismo cálculo se verifica en la gastronomía, hotelería y otros servicios turísticos.

“Entonces, la única alternativa es hacer más competitivos nuestros destinos turísticos, en este caso, la zona terminal”, concluyó.

Tras la presentación llegó el turno del intercambio entre legisladores. Allí, la diputada nacionalista Mercedes Long tomó los comentarios sobre las Termas de Federación para mencionar una práctica de compras fuera del país. ”Cuando la gente va, dice: `y ya que estamos nos traemos el champú, hacemos la consulta médica y vamos a la óptica´. Así sucede con otros servicios. Creo que la fuga se sigue dando en este sentido”, relató.

Además, la legisladora compartió la posibilidad de aplicar medidas gatillo. “Tener claro cuándo usarlas. Que quede estipulado, por ejemplo, que si la diferencia es de un 40% o más, esas medidas se implementen inmediatamente”, expresó.