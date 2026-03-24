Jorge Bava habló de la importancia de los alcanzapelotas, que quiso "bajar a tierra a los jugadores" y remarcó que este juego de Nacional lo representa

Nacional fue a buscar la victoria contra Cerro Largo y la consiguió con una goleada contundente por 3-0 ante un rival que prácticamente no existió por el gran rendimiento tricolor en lo que era el debut de Jorge Bava en esta octava fecha del Torneo Apertura.

El entrenador de los albos se mostró muy feliz no solo por el resultado, sino por lo que planteó el equipo y el giro radical que dio teniendo en cuenta sus últimos compromisos.

Jorge Bava habló en conferencia de prensa luego de la goleada registrada en el Gran Parque Central.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el comienzo de la octava fecha y la gran goleada de Nacional

Nacional 3-0 Cerro Largo: un giro brutal del tricolor que fue otro con mucha intensidad para golear por el Torneo Apertura

"Obviamente que estoy muy contento por los jugadores, era imposible cambiar mucho en un día de trabajo, pero había que decirles a los jugadores que por algo están en Nacional. Hace una semana vi el partido contra Wanderers por la televisión desde Paraguay y ahora estoy acá, así que estoy muy feliz", comenzó diciendo el DT de Nacional.

Consultado acerca del rendimiento del arquero Ignacio Suárez, quien jugó por Luis Mejía, que se encuentra con la selección de Panamá, indicó: "Tiene mucha personalidad y estoy viendo su crecimiento, cómo ha madurado. Tuve pocas palabras con él como con otros compañeros, pero es un gran mérito de él y de Leo Romay que trabaja mucho con él".

20240324 Jorge Bava debutó como técnico en Nacional ante Cerro Largo por el Torneo Apertura Jorge Bava debutó como técnico en Nacional ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Acerca de qué fue lo que le gustó del gran rendimiento de su equipo, subrayó que le gustaron "muchos aspectos. En líneas generales se vio un equipo intenso, como quiero en Nacional. Me gustó hacer un gol y seguir buscando el siguiente, tener tantas chances de pelota quieta y de ganar pelotas en ofensiva. Sobre todo, presionando arriba. Eso me representa y es lo que quiero de Nacional".

También le preguntaron acerca de los alcanzapelotas, quienes se mostraron mucho más activos en este partido y que es algo que implementó él, ya cuando dirigía y fue campeón con Liverpool.

"Me gusta darle dinámica al fútbol y estoy contento con eso también", explicó de manera concisa.

Bava comentó que en este día de trabajo y poco más desde que llegó a Nacional, lo que hizo con los futbolistas fue "básicamente hablar, bajarlos a tierra, hablarle cosas que de repente coincidían en lo que venían haciendo. Tenemos un gran plantel y había que hacérselo ver, que ganaran en confianza. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo para trabajar y en líneas generales me voy contento porque demostraron lo que es jugar acá en Nacional".

20260324 El debut de Jorge Bava como técnico de Nacional fue con goleada ante Cerro Largo por el Torneo Apertura El debut de Jorge Bava como técnico de Nacional fue con goleada ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Ahora se vendrá un encuentro ante Montevideo City Torque el próximo sábado en el Estadio Charrúa, que tiene césped sintético.

Al respecto, Bava subrayó: "Primero, quiero decir que es un rival distinto por sus características, su entrenador, sus jugadores, se nota la mano de Marcelo (Méndez), vienen jugando juntos hace un tiempo. Trataremos de minimizarlos y hablando del Charrúa, la pelota va a correr rápido".

Acerca de lesión de Camilo Cándido, quien dejó la cancha tras pedir el cambio a los 37 minutos, dijo que "tuvo una molestia en el cuádriceps y es lo que puedo decir. Van a hacer estudios para tener un diagnóstico definitivo". En tanto, Federico Bais, quien ingresó por él, fue muy halagado por Bava: "Me dejó muy contento porque es del club, jugó muy suelto, lo hizo por fuera y por dentro. Hay que apoyarlo para que siga creciendo. Todos nos ponemos contentos cuando un jugador de la cantera juega bien".

Y hablando de lo que fueron estos días, sonrió: "Cuando me desperté hoy (este martes) en Los Céspedes, no sabía si estaba en mi hotel de Paraguay, en mi casa de acá".

Apostó por Gonzalo Carneiro como extremo por izquierda, y con Maximiliano Gómez en la posición de '9', y habló de sus rendimientos.

20260324 Jorge Bava debutó con buen pie en Nacional ante Cerro Largo por el Torneo Apertura Jorge Bava debutó con buen pie en Nacional ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

"Quedé contento por los goles. Pese a que no marcaron, participaron mucho del equipo, fueron partícipes de los goles, con cinco o seis jugadores dentro del área y eso es importante".

Asimismo, habló de Nicolás Lodeiro y lo que significa para Nacional y para este equipo.

"Es un jugador de mucha jerarquía, trabajó con mucha intensidad y mucho ritmo. Corrió, tuvo despliegue, colabora mucho más allá de su calidad. Se sacrificó a la hora de no tener la pelota".

Y finalizó: "Al plantel lo veo muy bien, con ganas de sacar esto adelante, (los jugadores) conscientes de donde están. Uno, en un día no puede hacer magia y la victoria de hoy (este martes) es gracias a ellos".