Canal 5 confirmó a los periodistas que cubrirán el Mundial 2026 para la transmisión oficial y quiénes relatarán los partidos de Uruguay

Una de las novedades que traerá el Mundial 2026 para Uruguay, además de ser el primero que se realizará en la nueva modalidad de 48 equipos, es que se transmitirá a través de Canal 5 y Antel TV.

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La noticia fue anunciada por el gobierno en diciembre de 2025, en una conferencia en la que se especificó que el encuentro deportivo, a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos a partir del 11 de junio, se verá en las casas de los uruguayos través de la señal abierta de Canal 5, así como de su canal de cable y los dispositivos móviles lo podrán reproducir a través por la plataforma Antel TV.

"Este es un día histórico para los Medios Públicos y para todo el Uruguay. Hace meses que estamos trabajando en esto que se consolida hoy. Tenemos la enorme alegría de anunciar que Canal 5 transmitirá el Mundial de manera gratuita para todo el país", había dicho en ese momento la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Érika Hoffmann.

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Hoffmann había destacado que esta será "la primera vez en la historia de Uruguay" que un mundial se emita de forma "gratuita y exclusiva en televisión abierta", una producción que tendrá un costo total de 4 millones de dólares.

Los periodistas de la transmisión de Canal 5

Este martes a las 18.30 en la Torre de Antel, el canal público anunciará oficialmente quiénes serán los periodistas que estarán formando parte de sus transmisiones oficiales.

hinchas de la selección uruguaya ante Perú en las Eliminatorias para el Mundial 2026 hinchada FOTO: AFP

Según pudo confirmar El Observador, los relatos de los partidos estarán a cargo de Santiago Castro, en tanto que los comentarios correrán por cuenta de Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron.

El equipo mundialista se completa con los periodistas Diego Domínguez, Martín Franco, Nicolás Pérez y Camila Antognazza.

Mundial 2026: los partidos que se verán en televisión abierta

Canal 5 adquirió los derechos de transmisión de 32 de los 104 partidos del Mundial. La compra incluye la transmisión del partido inaugural, las semifinales, la final y todos los encuentros de la selección uruguaya.

"El resto a a elegir dependiendo de cómo queden sorteados los grupos, cómo nos vaya yendo, quiénes se vayan enfrentando y de la continuidad que queremos darle a la transmisión de los partidos", señaló Hoffmann en su momento.

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Las transmisiones se llevarán a cabo gracias a un acuerdo de co-produccion entre Canal 5 y Antel, a través de Antel TV, para la realización y producción de las emisiones. Además, el centro de producción se va a instalar en el Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de Televisión Digital de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Industria.