"Tenía vasos, fernet y hasta hielo": militar alcoholizado manejaba a 100 km/h, a contramano y tenía denuncias por conducir ebrio

Un militar de 30 años que manejaba alcoholizado, en contramano y a cerca de 100 kilómetros por hora (km/h) protagonizó en la madrugada de este domingo un violento choque en la esquina de Mercedes y Gaboto , en Cordón , que terminó con una camioneta incrustada dentro del local odontológico y personas en situación de calle salvándose “de milagro”.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), el conductor de un Peugeot, de 30 años y militar, circulaba a gran velocidad y en contramano por Mercedes cuando chocó contra una camioneta que cruzaba la intersección con luz verde . A raíz del impacto, el segundo vehículo terminó sobre la vereda y se incrustó dentro del consultorio odontológico.

La espirometría realizada al conductor arrojó 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre .

Así terminó el vehículo que se incursó en el consultorio odontológico

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Paul Gil , el propietario del local afectado Dentalessence, relató a El Observador cómo se enteró de lo ocurrido y reconstruyó los minutos posteriores al choque.

La llamada del seguro por fallo en los sensores

“Me llamaron a las seis y poquito de la mañana de Prosegur porque les estaba saltando un fallo en tres sensores del local”, contó.

En un primer momento creyó que podía tratarse de otro episodio vinculado a personas que dormían en la calle frente al comercio. “Nosotros miramos la cámara y vimos que los que estaban durmiendo adelante se estaban como moviendo, corriendo, como alborotados”, explicó.

“Después miramos las cámaras de adentro del consultorio y vimos que había como humo, luces, algo que parecía un polvillo volando. Era raro”, agregó.

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El dueño del local contó que despertó a su pareja y salieron rápidamente hacia el lugar. “Sinceramente pensé que estaban prendiendo fuego algo porque hace tres semanas le prendieron fuego a lo que tenían las personas que dormían en la calle, en el bar de enfrente”, dijo.

Cuando llegaron, la escena era completamente distinta a la que imaginaban. “Ya estaba la Policía, que justo pasaba, y vimos que había un auto metido adentro del consultorio”, relató.

“Estaba hasta las manos”

Según reconstruyó Gil a partir de lo que vio en cámaras y lo que le informaron testigos en el lugar, el conductor del Peugeot circulaba “alrededor de 90 o 100 kilómetros por hora por la calle Mercedes y en contramano”.

“Había un auto por Gaboto que justo estaba arrancando con el semáforo y el que venía por Mercedes se lo llevó puesto y lo metió para adentro del consultorio”, explicó.

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Dentro del vehículo, sostuvo, había señales claras de consumo de alcohol. “Tenía vasos, fernet y hasta hielo en la alfombra del auto”, dijo.

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Además, aseguró que el conductor presentaba un evidente estado de intoxicación. “Estaba hasta las manos, no conectaba dos palabras. Él mismo decía: ‘estoy alcoholizado’”, afirmó.

El antecedente de 2019

El propietario del local afectado señaló que existen antecedentes sobre el conductor y aseguró que eso aumentó su sensación de frustración tras el choque.

“Me pasaron un parte de que ya había tenido una denuncia penal en 2019. Te da bronca y frustración porque lo hizo de nuevo. No pasó nada y lo pudo hacer otra vez sin problema”, expresó.

Según una resolución de la División Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo fechada el 4 de octubre de 2019, a la que accedió El Observador, se había encomendado realizar una denuncia ante el Juzgado de Faltas de Montevideo contra el conductor por una inspección realizada el 25 de julio de ese año en avenida Agraciada y Marcelino Díaz y García.

De acuerdo con el documento, el hombre “no se encontraba habilitado a conducir al momento de realizarse la inspección” y se evaluó la presunta comisión de una falta prevista en el artículo 365 del Código Penal.

Los daños en el consultorio

Tras el impacto, Dentalessence sufrió destrozos en su estructura y equipamiento. El propietario explicó que actualmente trabajan para poder asegurar nuevamente el local.

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“Estamos en proceso de cambiar las cortinas porque quedaron destruidas. Solo las cortinas salen unos 4.000 dólares”, afirmó.

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Además, indicó que todavía resta evaluar el estado de distintas áreas y equipos del consultorio. “Ahora hay que revisar los vidrios, las separaciones internas, el aparato de rayos, la estructura, el sillón y los insumos”, señaló.

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En la esquina también había personas en situación de calle durmiendo, que estuvieron a centímetros de ser atropelladas. Ninguna resultó lesionada.

La secuencia quedó registrada por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, que fueron compartidas por el propio damnificado.