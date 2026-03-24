Así queda el precio de la leche fresca tras el ajuste que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas

El precio del litro de leche pasteurizada -entera, fresca y envasada en bolsas de polietileno a la venta al público en todo el territorio nacional- tendrá un incremento de $ 1,02 por litro, pasando a costar como máximo $ 45,19 desde este jueves 27 de marzo , según un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmado por el ministro Gabriel Oddone.

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El Instituto Nacional de la Leche (Inale) divulgó una resolución ministerial, con fecha del lunes 23, que establece que el precio de la leche tarifada, puesta en el mostrador del comerciante minorista, que estaba fijado desde setiembre de 2025 en $ 44,17 por litro, pasa a $ 45,19 –por lo tanto, el pago será $ 45 por litro, dado el redondeo correspondiente –.

El ajuste decidido surge de la revisión semestral de la paramétrica que utiliza el Poder Ejecutivo para actualizar el precio tarifado que tiene este producto.

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Se trata, se puntualizó, de leche que debe tener un tenor graso no inferior a 2,6%.

En el decreto ministerial se especifica que en caso de ser entregado a domicilio el precio del producto avanza a $ 45,49 por litro.

A la vez, el precio al comerciante minorista debe ser $ 44,47 por litro.

Se aclara que en el caso de los compradores de partidas no inferiores a 50 litros en planchada de las plantas pasteurizadoras o centros de concentración (sin incluir la tasa bromatológica) el precio debe ser $ 39 por litro.

Finalmente, a los adquirentes de partidas al por mayor se deberá bonificarlos en un 0,5% del precio recién citado.

El contexto

Previo a la decisión del MEF, el Inale le informa los precios promedio que pagan las industrias que comercializan leche fresca por la materia prima, así como la estimación del costo de producción del tambero.

Así evolucionó el precio de la leche fresca entera en bolsa

Marzo 2026: $ 45,19

Setiembre 2025: $ 44,17

Marzo 2025: $ 43,61

Junio 2024: $ 43

Mayo 2023: $ 42

Setiembre 2022: $ 40,60

Marzo 2022: $ 37

Setiembre 2021: $ 36

Abril 2021: $ 33,70

Setiembre 2020: $ 32,80

Abril 2020: $ 31,30

La resolución del Ministerio de Economía