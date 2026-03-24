Los departamentos con más campos vendidos y en cuáles vale más la hectárea: último informe del MGAP

Durante 2025 se realizaron 1.718 operaciones de compraventa de campos , vendiéndose 259 mil hectáreas, constatándose una disminución del 31% de la superficie comercializada respecto al año anterior , con base en los datos de un nuevo análisis de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El monto total de las operaciones concretadas en 2025 superó los US$ 1.081 millones, resultando en un valor promedio de US$ 4.178/ha, aumentando en cinco puntos porcentuales el valor alcanzado en el año 2024 (US$ 3.967/ha) .

El segundo semestre registró un 33% más de área comercializada si lo comparamos con el primero (de 111 mil a más de 147 mil hectáreas) y con un precio promedio 2% superior a la media.

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Los departamentos con mayor superficie operada fueron Paysandú, Durazno y Treinta y Tres , acumulando algo más de 81 mil hectáreas (31% del área comercializada en el periodo) por 281 millones de dólares (26% del monto total).

Los departamentos de Colonia, Soriano y San José con promedios por hectárea de US$ 9.707, US$ 7.964 y US$ 6.842/ha respectivamente fueron los que obtuvieron precios promedios más altos.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Artigas con US$ 2.300/ha.

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Por escala de superficie

La comercialización de tierras según su escala de tamaño, muestra como es habitual, que aquellos inmuebles rurales entre 10 y 100 hectáreas concentran el mayor número de operaciones con 1.229 (72% del total) y el 17% de la superficie total transada.

En el otro extremo, el 1% de las operaciones -las mayores a 2.000 hectáreas- explicaron el 23% de la superficie vendida y el 21% del monto total operado el pasado año.

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Por precio de venta

Analizando las transacciones por el precio de venta, podemos destacar para el año 2025 que los valores entre US$ 3.001 y 4.000 por hectárea explican 17% de las operaciones y el 28% de la superficie.

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Por índice de productividad

El 25% del área vendida en el 2025, algo más de 63 mil hectáreas, se comercializaron en la escala de Coneat de 60 y 80, alcanzando un precio promedio de US$ 3.382/ha.

Si ampliamos el rango de Coneat podemos afirmar que el 65% de la superficie se vendió con un promedio menor o igual a 100 en la escala.

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Campos

Análisis retrospectivo (período 2000-2025).

Con la información del año 2025 se completa un lapso de 26 años ininterrumpidos en la Serie “Precio de la Tierra” de la DIEA.

Durante dicho periodo se registraron 47.588 operaciones por un total que superó las 10 millones de hectáreas.

El precio más bajo fue registrado en el año 2002 promediando US$ 386/ha, la última información procesada representa el mayor precio promedio anual de la serie histórica alcanzando los US$ 4.178/ha superando el umbral de los US$ 4.000/ha.

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Se evidencian tres periodos teniendo en cuente la superficie comercializada: alta (2003 - 2008) con precios en aumento, medio (2009 - 2013) también con precios al alza y baja (2014 - 2025) con dos escenarios de precios; un leve descenso entre 2014 - 2020 y en aumento sostenido hasta 2025.