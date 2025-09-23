Gremiales de tamberos advierten que el Inale podría cerrar o disminuir su accionar

Tamberos señalaron el valor del Inale y la necesidad de mejorar los recursos que le son asignados. Camilo Dos Santos

Las gremiales que nuclean a los tamberos entienden que si los recursos que se otorgan al Instituto Nacional de la Leche (Inale) no se incrementan el instituto "a partir de 2026 debería cerrar o disminuir drásticamente su accionar".

En defensa de Inale En un comunicado elaborado por 11 sociedades conformadas por tamberos, titulado "En defensa de Inale" y remitido a El Observador este martes 23, se denuncia que los recursos que dispone el Inale para su funcionamiento son los mismos, en pesos nominales, que se votaron al momento de su creación en el año 2007.

Se señala, además, que en el proyecto de Ley de Presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo no se prevén nuevos fondos, pese a que ello fue anunciado por autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el Foro del Inale realizado hace pocos meses.

Las gremiales sostienen, además, que los recursos para el instituto deberían salir de los aportes que actualmente realiza el sector -un 0,2% del valor de las exportaciones- redireccionando los mismos y evitando un mayor costo fiscal.

Valorar el Inale es en definitiva demostrar con hechos la importancia que se asigna al sector lechero en su conjunto, que todos coincidimos es estratégico en el desarrollo nacional

El comunicado de las gremiales lecheras

COMUNICADO DE GREMIALES LECHERAS 23.09.2025