Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Agro / LEY DE PRESUPUESTO

Gremiales de tamberos advierten que el Inale podría cerrar o disminuir su accionar

Las gremiales de tamberos denunciaron que si los recursos que se otorgan al Inale no se incrementan el instituto debería cerrar o disminuir su accionar

23 de septiembre 2025 - 13:20hs
Tamberos señalaron el valor del Inale y la necesidad de mejorar los recursos que le son asignados.

Tamberos señalaron el valor del Inale y la necesidad de mejorar los recursos que le son asignados.

Camilo Dos Santos

Las gremiales que nuclean a los tamberos entienden que si los recursos que se otorgan al Instituto Nacional de la Leche (Inale) no se incrementan el instituto "a partir de 2026 debería cerrar o disminuir drásticamente su accionar".

En defensa de Inale

En un comunicado elaborado por 11 sociedades conformadas por tamberos, titulado "En defensa de Inale" y remitido a El Observador este martes 23, se denuncia que los recursos que dispone el Inale para su funcionamiento son los mismos, en pesos nominales, que se votaron al momento de su creación en el año 2007.

Se señala, además, que en el proyecto de Ley de Presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo no se prevén nuevos fondos, pese a que ello fue anunciado por autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el Foro del Inale realizado hace pocos meses.

Más noticias
Uruguay, con base en datos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), al inicio de la década de 1990 tuvo 26 millones de ovinos.
GANADERÍA

¿Uruguay se queda sin ovejas? Para la Federación Rural "no hay más tiempo para la reflexión"

Foica denunció que hay 1.500 trabajadores en una situación compleja dada la inactividad en varias plantas frigoríficas.
AGROINDUSTRIA

Foica denunció cuántos trabajadores de frigoríficos están sin ingresos y anunció un paro de 24 horas

Las gremiales sostienen, además, que los recursos para el instituto deberían salir de los aportes que actualmente realiza el sector -un 0,2% del valor de las exportaciones- redireccionando los mismos y evitando un mayor costo fiscal.

Valorar el Inale es en definitiva demostrar con hechos la importancia que se asigna al sector lechero en su conjunto, que todos coincidimos es estratégico en el desarrollo nacional Valorar el Inale es en definitiva demostrar con hechos la importancia que se asigna al sector lechero en su conjunto, que todos coincidimos es estratégico en el desarrollo nacional

El comunicado de las gremiales lecheras

COMUNICADO DE GREMIALES LECHERAS 23.09.2025
Temas:

Tamberos Inale Gremiales lecheras Productores

Seguí leyendo

Las más leídas

María Ahmad y Alexis Ferrand.
CIUDADANOS LEGALES

La historia de dos uruguayos nacidos en el extranjero y un corazón que se partió en la lucha por no ser discriminados

Sergio Puglia
REDES

Después de ser internado de urgencia, Sergio Puglia reapareció en sus redes y presentó a un nuevo integrante de la familia

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar
INUSUAL

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

Rentistas
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion perdió y postergó su ascenso; Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos