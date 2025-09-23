Dólar
/ Nacional / CASUPÁ

Represa en Casupá: Fratti señaló que le preocupa la situación de "20 o 30 familias que habría que reubicar"

Pese a esto, sostuvo que el tema es que en "algún lado" se tiene que hacer la represa. "Siempre va a haber gente afectada", añadió

23 de septiembre 2025 - 13:30hs
Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

Foto: Gastón Britos / Foco Uy

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se refirió a la construcción de la represa en Casupá (Florida) y aseguró que hay entre "20 o 30 familias" productoras que habría que reubicar para el desarrollo de la obra.

"En Casupá nosotros no estamos teniendo prácticamente participación. El Ministerio de Ambiente ha estado trabajando. Según ellos, hay 20 o 30 familias que habría que reubicar", dijo en entrevista con el programa DobleClick (Del Sol FM) y añadió que para las personas que están en campaña es "todo un problema" el tener que moverse.

"No es lo mismo un lugar que otro, sobre todo para la gente de campo. Si estás en la ciudad y de repente estás en un apartamento, en una esquina y te tenés que a la otra esquina, no es mucho problema. Ahora, en el campo hay toda una cuestión de arraigo, de pertenencia, que tiene otros componentes que hacen que la reubicación o la indemnización sea bastante más difícil", reflexionó.

Pese a esto, sostuvo que el tema es que en "algún lado" se tiene que hacer la represa. "Siempre va a haber gente afectada", añadió.

Preguntado por si esta situación le preocupa, Fratti reconoció que sí ya que él entiende la "realidad" de las personas que están "en determinado lugar".

"Lo que se pensó, básicamente, es que no nos vuelva a pasar lo mismo que tenemos en los centros urbanos. Y a veces el interés nacional termina afectando los intereses individuales", cerró.

La adjudicación de la obra se espera para principios de 2027, con el inicio de la construcción a mediados de ese año.

Se estima que la represa estará terminada a mediados de 2029, y que el llenado de la misma podría tardar entre seis meses y un año, dependiendo de las precipitaciones.

