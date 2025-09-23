Dólar
Nacional

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

El hecho se dio en el barrio La Humedad, en la ciudad de Salto, en una antena que pertenecía a la radio Cultural

23 de septiembre 2025 - 7:42hs
antenasalto

Un hombre de aproximadamente 30 años trepó hasta lo más alto de una antena en Salto y cayó al vacío cuando había sido convencido por bomberos, policías y vecinos para bajar.

El hecho se dio en el barrio La Humedad, en la ciudad de Salto, este lunes por la tarde. Según informó el medio local Laguardia Digital, el hombre subió una antena que pertenecía a la radio Cultural.

Una vez en la cima, comenzó a balancearse sujetándose de unos cables y amenazó con lanzarse al vacío, pero efectivos policiales, personal de Bomberos y vecinos lograron disuadirlo para que deponga de su actitud.

Finalmente el hombre accedió a bajar por sus propios medios, pero cuando estaba a unos seis metros del suelo perdió el equilibrio y cayó. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital de Salto, donde se le diagnosticaron diversos traumatismos y quedó internado.

Según los testimonios de los habitantes del barrio recabados por el consignado medio, el hombre es conocido en la zona y frecuentemente deambula por los alrededores.

