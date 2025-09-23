Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

Un hombre de aproximadamente 30 años trepó hasta lo más alto de una antena en Salto y cayó al vacío cuando había sido convencido por bomberos, policías y vecinos para bajar.

El hecho se dio en el barrio La Humedad , en la ciudad de Salto, este lunes por la tarde. Según informó el medio local Laguardia Digital, el hombre subió una antena que pertenecía a la radio Cultural.

Una vez en la cima, comenzó a balancearse sujetándose de unos cables y amenazó con lanzarse al vacío , pero efectivos policiales, personal de Bomberos y vecinos lograron disuadirlo para que deponga de su actitud.

Finalmente el hombre accedió a bajar por sus propios medios, pero cuando estaba a unos seis metros del suelo perdió el equilibrio y cayó. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital de Salto, donde se le diagnosticaron diversos traumatismos y quedó internado.

Según los testimonios de los habitantes del barrio recabados por el consignado medio, el hombre es conocido en la zona y frecuentemente deambula por los alrededores.